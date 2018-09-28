Эрдоган оценил реализацию российско-турецкого соглашения по Идлибу

АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. Реализация российско-турецкого соглашения по созданию демилитаризованной зоны в северо-западной сирийской провинции Идлиб идет успешно, важную роль в этом процессе играет Национальная разведывательная организация Турции (MIT), заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.

"Дела (в Идлибе), похоже, идут хорошо. Вчера домой вернулись порядка 50-60 тысяч беженцев. Надеюсь, так будет и дальше. Мы придаем большое значение изъятию тяжелого вооружения у радикальных группировок в Идлибе. Большая часть бремени ложится на плечи MIT", — сказал он турецким журналистам на борту самолета на пути в Германию, куда он отправился с государственным визитом, его цитирует газета Hurriyet.

Он отметил, что Турция провела переговоры с Россией об участии в восстановлении Сирии, добавив, что также будет обсуждать эту проблему с канцлером Германии Ангелой Меркель во время своего визита в Берлин.

Президент Турции выразил надежду, что военной операции сирийской правительственной армии в Идлибе не будет.

"На данный момент вероятности этого нет. Мы надеемся, что этого не произойдет. Это обещание, данное нам Путиным", — заявил Эрдоган.

Он добавил, что дата четырехстороннего саммита Турции, Германии, России и Франции в Стамбуле пока не определена.

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