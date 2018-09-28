Россия "обуздала" Израиль после крушения Ил-20, заявил колумнист Haaretz

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россия при помощи поставки ЗРК С-300 в Сирию смогла "обуздать" Израиль, который в последние годы "вышел из-под контроля" и бомбил другие страны, об этом пишет в авторской колонке журналист оппозиционного издания Haaretz Гидеон Леви.

По его мнению, впервые за долгое время другая держава ясно показала Израилю, что его влияние небезгранично и что США не смогут вечно его покрывать.

Израилю, как полагает Леви, "как воздух" нужны такие ограничения, так как в последнее время "высокомерие" и геополитическая обстановка в мире позволили еврейскому государству "выйти из-под контроля" и беспрепятственно бомбить Сирию.

"Спасибо, Россия-матушка, за то, что ограничиваешь ребенка, которого давно никто не усмирял", — заявляет автор.

По его словам, реакция Москвы на инцидент с Ил-20 вызвала в Израиле "оцепенение". При этом автор отмечает, что голоса израильских чиновников, которые выступали с "пустой бравадой" по поводу развертывания ЗРК С-300 в Сирии, сейчас заметно поутихли.

"Россия продемонстрировала миру способ обращения с Израилем, используя только тот язык, который он понимает", — полагает журналист.

Только наказание и жесткая реакция заставляют Израиль поступать справедливо, считает Леви. Отныне израильские ВВС должны хорошо взвесить все за и против, прежде чем проводить очередную бомбардировку Сирии, "важность которой, если она вообще существует, неясна", заключает журналист.

Семнадцатого сентября ракетой сирийского комплекса С-200 был сбит российский Ил-20, который возвращался на базу Хмеймим. В это же время четыре израильских F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.

По данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военных. При этом Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне.

Кроме того, Москва в рамках мер по повышению безопасности российских военнослужащих в течение двух недель передаст Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300.

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