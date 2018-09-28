Россия "обуздала" Израиль после крушения Ил-20, заявил колумнист Haaretz

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россия при помощи поставки ЗРК С-300 в Сирию смогла "обуздать" Израиль, который в последние годы "вышел из-под контроля" и бомбил другие страны, об этом пишет в авторской колонке журналист оппозиционного издания Haaretz Гидеон Леви.
Израилю, как полагает Леви, "как воздух" нужны такие ограничения, так как в последнее время "высокомерие" и геополитическая обстановка в мире позволили еврейскому государству "выйти из-под контроля" и беспрепятственно бомбить Сирию.
"Спасибо, Россия-матушка, за то, что ограничиваешь ребенка, которого давно никто не усмирял", — заявляет автор.
По его словам, реакция Москвы на инцидент с Ил-20 вызвала в Израиле "оцепенение". При этом автор отмечает, что голоса израильских чиновников, которые выступали с "пустой бравадой" по поводу развертывания ЗРК С-300 в Сирии, сейчас заметно поутихли.
"Россия продемонстрировала миру способ обращения с Израилем, используя только тот язык, который он понимает", — полагает журналист.
Только наказание и жесткая реакция заставляют Израиль поступать справедливо, считает Леви. Отныне израильские ВВС должны хорошо взвесить все за и против, прежде чем проводить очередную бомбардировку Сирии, "важность которой, если она вообще существует, неясна", заключает журналист.
По данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военных. При этом Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне.
Кроме того, Москва в рамках мер по повышению безопасности российских военнослужащих в течение двух недель передаст Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300.
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