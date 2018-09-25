"Нас ждет кошмар?": израильские СМИ о поставке Сирии С-300

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Израильские СМИ выразили опасения в связи с решением о поставке Сирии российского зенитно-ракетного комплекса С-300, признав, что подобные шаги приведут к серьезным последствиям для ВВС Израиля.

Израильский "9 канал" , рассуждая о передаче С-300 сирийским войскам, задается вопросом: "Через две недели Израиль ждет кошмар?"

The Jerusalem Post отмечает, появление у сирийских военных комплекса С-300 позволит глубоко модернизировать ПВО страны и создать "угрозу для израильских самолетов", так как подобная система дальнего радиуса действия может отслеживать воздушные суда и баллистические ракеты на расстоянии до 300 км.

На данный момент, указывает издание, основу сирийской ПВО составляют "во многом устаревшие советские системы" и более сложные тактические комплексы, однако, напоминает автор статьи, Россия уже поставила Дамаску ЗРК ближнего радиуса действия "Панцирь С-1".

По мнению Haaretz, поставка сирийской армии передового зенитно-ракетного комплекса не даст Дамаску гарантий абсолютной защиты от авиаударов извне. Однако, как указывает автор, подобные меры могут поставить под угрозу деятельность израильских ВВС в регионе, поэтому отныне "Израилю придется дважды подумать перед следующей атакой".

Газета "Едиот Ахронот" , со своей стороны, приходит к выводу, что поставка С-300 Сирии действительно является плохой новостью для Израиля. Развертывание этих передовых комплексов, как полагает издание, потребует от израильских ВВС "больше усилий, большего планирования и большей осторожности при применении силы в небе Сирии и Ливана".

Также издание отмечает модернизацию Россией сирийских систем автоматического управления и контроля противовоздушной обороны, что позволит, по мнению "Едиот Ахронот", улучшить скорость реакции батарей сирийской ПВО.

Кроме того, автор статьи выражает опасения в связи с планами России использовать в Сирии современные средства радиоэлектронной борьбы для подавления представляющих угрозу истребителей, ракет, беспилотников, что, как считают в издании, может в будущем ограничить свободу действий израильской авиации.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября озвучил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Минобороны возложило ранее на Израиль: Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у Вооруженных сил России, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300.

Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине России.

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