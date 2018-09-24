Минобороны поставит Сирии комплекс С-300

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Москва предпримет целый комплекс мер для укрепления безопасности российских военнослужащих в Сирии после крушения Ил-20, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"Израильские экипажи, прекрасно зная воздушную обстановку, прикрылись российским самолетом, что привело к его поражению и гибели 15 наших военнослужащих. <…> Это вынудило нас к принятию адекватных ответных мер, направленных на повышение безопасности российских военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирии", — подчеркнул министр обороны.
Он рассказал, что по поручению президента ведомство усилит боевые возможности ПВО Сирии. В частности, Дамаску в течение двух недель передадут зенитно-ракетный комплекс С-300, который может перехватывать цели на дальности более 250 километров.
"Обладая высокой помехозащищенностью и скорострельностью, комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО", — сказал Шойгу.
Министр напомнил, что в 2013 году Москва после просьбы Израиля остановила поставку в Сирию комплекса С-300, уже подготовленного к отправке, а "сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку".
ПВО Сирии начнет идентифицировать российские самолеты
"Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО", — пояснил министр.
Кроме того, в прилегающих к Сирии районах Средиземного моря будут подавлять спутниковую навигацию, радиолокационные системы и связь боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, сообщил Шойгу.
"Реализация данных мер охладит "горячие головы" и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим. В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой", — заключил глава оборонного ведомства.
Меры не направлены против третьих стран
Он также сообщил, что руководство страны обсуждало ответные меры с военными экспертами.
"Этот вопрос на протяжении недели активно обсуждался в Москве и среди военных экспертов, и среди руководства страны, и было принято такое решение", — сказал Песков.
Также в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин провел телефонный разговор со своим сирийским коллегой Башаром Асадом и проинформировал его об ответных мерах.
"Президент России проинформировал о решении реализовать ряд дополнительных мер в целях обеспечения безопасности российских военных в Сирии и укрепления системы противовоздушной обороны этой страны, включая передачу САР современного зенитного ракетного комплекса С-300", — говорится в сообщении.
В МИДе выразили уверенность, что поставки комплексов не осложнят отношения между Россией и Израилем, заявил замглавы ведомства Михаил Богданов.
По его словам, у Москвы отношения с Тель-Авивом "более масштабные и широкие". "Это важный, конечно, вопрос. Но это наше право и право суверенной Сирии (на поставки вооружения)", — сказал Богданов.
В посольстве Израиля решение Минобороны комментировать отказались.