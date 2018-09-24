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Война в Сирии
Война в Сирии

Минобороны поставит Сирии комплекс С-300

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Крушение самолета Ил-20 ВКС в Сирии (182)
(обновлено: 17:27 24.09.2018)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВоеннослужащий возле зенитно-ракетн системы С-300ПС. Архивное фотоВоеннослужащий возле зенитно-ракетн системы С-300ПС. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Москва предпримет целый комплекс мер для укрепления безопасности российских военнослужащих в Сирии после крушения Ил-20, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Военнослужащий возле зенитно-ракетной системы С-300ПС. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Эксперт: Израиль попытается добиться отмены или отсрочки поставки С-300 САР
Он напомнил, что 17 сентября российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 выполнял задачи в провинции Идлиб. В это же время четыре израильских F-16 бомбили объекты в Латакии. За минуту до атаки ВВС Израиля связались по горячей линии с российским командованием, при этом не сообщили координаты истребителей. Они проинформировали, что израильская авиация проводит операцию на севере Сирии, хотя на самом деле удары наносились в западной части страны, отметил российский министр. Это не позволило увести Ил-20 в безопасное место, и он оказался на линии огня сирийских средств ПВО.

"Израильские экипажи, прекрасно зная воздушную обстановку, прикрылись российским самолетом, что привело к его поражению и гибели 15 наших военнослужащих. <…> Это вынудило нас к принятию адекватных ответных мер, направленных на повышение безопасности российских военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирии", — подчеркнул министр обороны.

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© Ruptly
Шойгу заявил о поставках С-300 сирийцам в связи с атакой на российский Ил-20

Он рассказал, что по поручению президента ведомство усилит боевые возможности ПВО Сирии. В частности, Дамаску в течение двух недель передадут зенитно-ракетный комплекс С-300, который может перехватывать цели на дальности более 250 километров.

"Обладая высокой помехозащищенностью и скорострельностью, комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО", — сказал Шойгу.

Министр напомнил, что в 2013 году Москва после просьбы Израиля остановила поставку в Сирию комплекса С-300, уже подготовленного к отправке, а "сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку".

ПВО Сирии начнет идентифицировать российские самолеты

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на специальном брифинге министерства обороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Минобороны представило хронологию крушения Ил-20
Шойгу рассказал, что сирийские командные пункты ПВО оснастят автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооруженные силы. По словам министра, эта мера позволит обеспечить централизованное управление системой ПВО Сирии.

"Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО", — пояснил министр.

Кроме того, в прилегающих к Сирии районах Средиземного моря будут подавлять спутниковую навигацию, радиолокационные системы и связь боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, сообщил Шойгу.

"Реализация данных мер охладит "горячие головы" и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим. В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой", — заключил глава оборонного ведомства.

Меры не направлены против третьих стран

Израильский истребитель F-16
© AP Photo / Baz Ratner
F-16 совершал маневр сближения с Ил-20, что ПВО посчитала новой атакой
В Кремле подчеркнули, что поставка комплексов С-300 Сирии не направлена против третьих стран, Москва руководствуется исключительно стремлением защитить своих военнослужащих, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что руководство страны обсуждало ответные меры с военными экспертами.

"Этот вопрос на протяжении недели активно обсуждался в Москве и среди военных экспертов, и среди руководства страны, и было принято такое решение", — сказал Песков.

Также в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин провел телефонный разговор со своим сирийским коллегой Башаром Асадом и проинформировал его об ответных мерах.

"Президент России проинформировал о решении реализовать ряд дополнительных мер в целях обеспечения безопасности российских военных в Сирии и укрепления системы противовоздушной обороны этой страны, включая передачу САР современного зенитного ракетного комплекса С-300", — говорится в сообщении.

В МИДе выразили уверенность, что поставки комплексов не осложнят отношения между Россией и Израилем, заявил замглавы ведомства Михаил Богданов.

По его словам, у Москвы отношения с Тель-Авивом "более масштабные и широкие". "Это важный, конечно, вопрос. Но это наше право и право суверенной Сирии (на поставки вооружения)", — сказал Богданов.

В посольстве Израиля решение Минобороны комментировать отказались.

Крушение самолёта Ил-20 ВКС России в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии
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Война в Сирии
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