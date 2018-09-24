Поставка С-300 в Сирию повысит безопасность в регионе, считает эксперт

АНКАРА, 24 сен — РИА Новости, Федор Смирнов. Поставка в Сирию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 укрепит безопасность в регионе и не несет угрозу для Турции, считает директор турецкого Центра стратегических исследований Kafkassam (Анкара) Хасан Октай.
"Систему С-200 в Сирии необходимо менять. Россия хочет поставить туда С-300 для того, чтобы лучше защищать свои военные базы. Поэтому в любом случае это повысит уровень безопасности в регионе, и Сирия сможет отражать воздушные атаки. С точки зрения Турции, которая признает территориальную целостность Сирии, это будет на пользу. Поскольку Турция с Россией принципиально договорились по Сирии, маршруты турецких самолетов у российской стороны есть, и Россия будет контролировать применение ЗРК, турецким самолетам это не угрожает", — сказал Октай РИА Новости.
Он отметил, что этот шаг вызовет серьезное беспокойство у Израиля. "Риск прямого военного конфликта с участием России и Израиля минимален, но его не следует сбрасывать со счетов. Поэтому Израилю, который будет стремиться его избежать, придется вести себя в регионе более осмотрительно", — добавил собеседник агентства.
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