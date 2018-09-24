Поставка С-300 в Сирию повысит безопасность в регионе, считает эксперт

АНКАРА, 24 сен — РИА Новости, Федор Смирнов. Поставка в Сирию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 укрепит безопасность в регионе и не несет угрозу для Турции, считает директор турецкого Центра стратегических исследований Kafkassam (Анкара) Хасан Октай.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

"Систему С-200 в Сирии необходимо менять. Россия хочет поставить туда С-300 для того, чтобы лучше защищать свои военные базы. Поэтому в любом случае это повысит уровень безопасности в регионе, и Сирия сможет отражать воздушные атаки. С точки зрения Турции, которая признает территориальную целостность Сирии, это будет на пользу. Поскольку Турция с Россией принципиально договорились по Сирии, маршруты турецких самолетов у российской стороны есть, и Россия будет контролировать применение ЗРК, турецким самолетам это не угрожает", — сказал Октай РИА Новости.

Он отметил, что этот шаг вызовет серьезное беспокойство у Израиля. "Риск прямого военного конфликта с участием России и Израиля минимален, но его не следует сбрасывать со счетов. Поэтому Израилю, который будет стремиться его избежать, придется вести себя в регионе более осмотрительно", — добавил собеседник агентства.