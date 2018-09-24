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Зенитная ракетная система С-300: тактико-технические характеристики

(обновлено: 15:07 24.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей Даничев
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Зенитные ракетные системы семейства С-300 считаются одними из самых мощных систем противовоздушной обороны (ПВО) в мире. Разработка этой системы началась в 1960-х годах, когда вооруженные силы СССР потребовали создания мобильного многоканального комплекса средней дальности, способного защищать небо страны от массированных налетов современных машин с использованием управляемого вооружения.

Техническое задание предусматривало разработку трех версий комплекса — С-300П для ПВО, С-300В — для сухопутных войск и С-300Ф — комплекс корабельного базирования для ВМФ. Разработкой их занимались предприятия ныне входящие в концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

Системы для войск ПВО и для флота в основном ориентировались на перехват самолетов и крылатых ракет, войсковой комплекс должен был обладать большими возможностями по перехвату баллистических целей, чтобы обеспечивать противоракетную оборону.

Систему С-300П разрабатывало ЦКБ "Алмаз" (ныне ПАО "НПО "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина). В 1978 году на вооружение был принят первый вариант — транспортируемый С-300ПТ. Все элементы комплекса были установлены на колесных повозках, буксируемых автомобилями. Выпуск ЗРС С-300ПТ продолжался до начала 1980-х годов. В середине 1980-х годов комплекс прошел ряд модернизаций, получив обозначение С-300ПТ-1. В 1982 году на вооружение войск ПВО был принят новый вариант ЗРС С-300П — самоходный комплекс С-300ПС.

Система С-300Ф, разработанная Морским научно-исследовательским институтом радиоэлектроники "Альтаир" (ныне НТЦ "МНИИРЭ "Альтаир" ПАО "НПО "Алмаз"), была принята на вооружение в 1984 году.

Зенитная ракетная система дальнего радиуса действия С-300В, разработанная Научно-исследовательским электромеханическим институтом (ныне НТЦ "НИЭМИ" ПАО "НПО "Алмаз"), была принята на вооружение в 1983 году.

ЗРС типа С-300В размещались на гусеничной базе, а С-300П — на колесной.

В процессе развития С-300П и С-300В "мутировали", постепенно сближаясь в возможностях. "Противосамолетная" С-300П постепенно осваивала борьбу с тактическими баллистическими ракетами: С-300ПМУ-2 "Фаворит" умеет сбивать баллистические цели с максимальными скоростями до 2800 метров в секунду, а С-300В получила дополнительные возможности в работе по "аэродинамике".

Самым известным обновленным вариантом базовой системы С-300В является комплекс С-300ВМ "Антей-2500".

Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-300ВМ ("Антей-2500", по терминологии НАТО SA-23 Gladiator) предназначена для поражения современных и перспективных самолетов тактической и стратегической авиации (в том числе выполненных с применением технологии "Стелс"), баллистических ракет средней дальности, оперативно-тактических и тактических ракет, аэробаллистических и крылатых ракет, а также самолетов радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударных комплексов и барражирующих постановщиков помех.

В состав системы С-300ВМ входит узел обнаружения и целеуказаний, состоящий из командного пункта, радиолокационной станции кругового обзора и радиолокационной станции секторного обзора, и до четырех зенитно-ракетных комплексов средней и большой дальности, каждый из которых включает в себя многоканальную станцию наведения ракет и шесть пусковых установок с баллистическими ракетами.

ЗРС способна вести автономные боевые действия и обеспечивает уничтожение БР с дальностью пуска до 2500 километров.

Организационно ЗРС "Антей-2500" представляет собой зенитный ракетный дивизион, в состав которого может входить узел обнаружения и целеуказания и до четырех батарей (ЗРК).

Зенитно-управляемая ракеты (ЗУР) наводится комбинированно: инерциальное управление с радиолокацией и полуактивное самонаведение на конечном этапе полета. Подрыв боевой части ЗУР осуществляется полуактивным радиовзрывателем с учетом скорости сближения ракеты с целью и ее типа. ЗУР унифицированы и отличаются стартовыми ускорителями, параметрами аппаратуры и предельной дальностью поражения.

Боевые средства ЗРС размещаются на унифицированных гусеничных шасси высокой проходимости со встроенными средствами навигации.

Тактико-технические характеристики С-300ВМ

Максимальная дальность обнаружения целей 400-500 км.

Максимальная высота обнаружения целей от 50 до 250 км.

Количество сопровождаемых трасс целей — до 65 штук.

Количество одновременно выдаваемых целеуказаний с командного пункта — до 24 штук.

Количество одновременно обстреливаемых целей/наводимых ЗУР одним ЗРК — до 6/12 штук.

Зона поражения аэродинамических целей по дальности:

для ЗУР 9М83МЭ / 9М82МЭ — до 120-130/200-250 км, для ЗУР 9М82МДЭ — до 350 км; по высоте — до 30 км.

Дальность поражения баллистических ракет:

ЗУР 9М83МЭ — до 40 км,

ЗУР 9М82МЭ, 9М82МДЭ — до 30 км.

Максимальная скорость сопровождаемых целей — до 4800 м/с.

Масса боевой части ЗУР — 150 кг.

Время подготовки ЗУР к пуску — 7,5 секунд.

Интервал между пусками ЗУР с одной / разных пусковых установок — 1,5/0 секунды.

Скорость передвижения боевых средств — до 50 км/ч.

Время развертывания/свертывания боевых средств ЗРС — не более 6 минут.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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