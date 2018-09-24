Действия ВВС Израиля в Сирии вынуждают Россию принимать меры, заявил Песков

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Преднамеренные действия израильских летчиков, из-за которых в Сирии был сбит российский Ил-20, не могут не наносить вреда отношениям России и Израиля, Москва вынуждена принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности военнослужащих в САР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, по информации наших военных экспертов, причиной этой трагедии стали преднамеренные действия израильских летчиков, что, безусловно, не может не наносить вреда нашим отношениям, а главное — это вынуждает российскую сторону принимать дополнительные эффективные меры по обеспечению безопасности наших военнослужащих в Сирии. Вот, собственно, в русле вот этой линии и было принято решение, которое сегодня озвучил министр обороны (Сергей) Шойгу", — сказал Песков журналистам.

При этом он уточнил, что отношения России и Израиля достаточно продвинутые. "С Израилем у Российской Федерации отношения достаточно продвинутые, и Израиль — это первая страна в регионе, с которой российские военные по решению (президента РФ Владимира) Путина и (премьера Израиля Биньямина) Нетаньяху начали оперативную координацию, и все это работало до трагедии, которая произошла днями ранее", — сказал Песков, имея в виду трагедию с Ил-20.

Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

Российский Ил-20 был сбит 17 сентября у побережья Средиземного моря при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района и не сообщив о местонахождении F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии. Погибли 15 российских военнослужащих. Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение об ударе. Израиль отрицает свою вину в инциденте. В Тель-Авиве утверждают, что в момент, когда Ил-20 был сбит, израильские самолеты уже находились в израильском воздушном пространстве.

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