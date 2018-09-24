В Совфеде прокомментировали решение о поставке С-300 Сирии

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Решение России о поставках комплексов С-300 Сирии позволит пресекать бесконтрольные удары по территории страны со стороны западной коалиции, в том числе и Израиля, заявил РИА Новости в понедельник сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.

"Решение России о поставках Сирии С-300 позволит пресекать бесконтрольные удары по территории страны со стороны западной коалиции. Кроме того, Израилю придется договариваться с Россией о целях их атак на территории Сирии",- сказал Морозов.

Он также подчеркнул, что последний инцидент с Ил-20 "должен подвести черту под беспредельными полетами и ударами Израиля по целям, на территории САР". Законодатель полагает, что в данной ситуации Израиль "не будет рисковать". В противном случае, сирийские ПВО будут вправе сбивать любые воздушные цели, которые угрожают безопасности армии САР или ее союзников, включая Россию.

Парламентарий добавил, что решение о поставках С-300 Сирии является "своевременным и актуальным". "Как и обещал президент РФ, Россия предприняла такой шаг, который будет заметен всем", — сказал Морозов.

По его словам, Россия после крушения Ил-20 скорректировала свою позицию по поставкам вооружения Сирии без согласования с Израилем. Эти меры направлены на предотвращение подобных инцидентов.

Морозов выразил сожаление в связи с тем, что израильские военные "пытаются найти причины своих налетов на территорию Сирии вместо того, чтобы содействовать армии САР, которая при поддержке России борется с терроризмом".

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

Сирия еще в 2010 году законтрактовала С-300, но на этапе реализации сделка была аннулирована. В мае бывший министр обороны еврейского государства Моше Яалон подтвердил РИА Новости, что Израиль не хотел появления у Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 и использовал каналы взаимодействия, чтобы помешать поставкам. Израильская сторона опасалась, что новые зенитные ракеты не только ограничат свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве соседней страны, но и позволят сирийцам контролировать почти все израильское небо. Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь враждебным присутствием там иранских сил.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>