Пункты ПВО Сирии оснастят уникальной российской автоматикой, заявил Шойгу

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Россия поставит Сирии современные автоматизированные системы управления (АСУ) для командных пунктов сирийской ПВО, которые до сегодняшнего дня стояли на вооружении только российской армии, заявил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Командные пункты сирийских соединений и воинских частей противовоздушной обороны будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооруженные Силы. Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО", — сказал он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>