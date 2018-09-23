Россия способна закрыть для Израиля сирийское небо, заявили в Совфеде

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Россия может предпринять шаги по исключению впредь инцидентов с израильскими ВВС, РФ обладает всеми ресурсами, чтобы закрыть для них сирийское небо, заявил РИА Новости в воскресенье член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Вина за сбитый в Сирии разведывательный самолет Ил-20 лежит на израильских ВВС, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности, сказал он в ходе брифинга.

"Обнародованные Министерством обороны объективные данные о всех обстоятельствах крушения российского самолета Ил-20 не оставляют и тени сомнения: вина за трагедию лежит на Израиле, на его ВВС. Оспорить этот вывод, основанный на беспристрастном поминутном анализе фактов, не представляется возможным", — отметил Клинцевич. По его словам, перечень грубейших нарушений взаимных договоренностей, допущенных израильскими летчиками, занимает не одну страницу и Минобороны указало на каждое из них.

"Как изменит эта трагедия отношения России с Израилем? Понятно, что этот вопрос находится в компетенции руководства страны, и я могу только делать предположения. Думаю, что решение будет приниматься с учетом давних добрых отношений между Россией и Израилем, а потому здесь вряд ли возможен резкий разворот: отмена безвизового режима, не говоря уже о чем-то более серьезном", — добавил Клинцевич.

В то же время, определенные шаги в отношении Израиля, несомненно, будут сделаны, уверен парламентарий. "Суть и смысл наших ответных действий состоит в том, чтобы полностью исключить повторение подобных инцидентов в будущем. Мы, например, обладаем всеми необходимыми ресурсами, позволяющими полностью закрыть для Израиля сирийское небо, и это только один из вариантов", — сказал сенатор.

В целом, полагает Клинцевич, многое будет зависеть от реакции Израиля на оценки Минобороны. "В связи с этим считаю контрпродуктивным сегодняшнее заявление министра обороны Израиля, что удары по Сирии будут продолжены. Такая риторика может только усугубить ситуацию. Не думаю, что подобное развитие событий отвечает интересам Израиля", — отметил сенатор.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих. Официальный представить Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга в воскресенье привел новые данные по инциденту, из которых следовало, что израильский истребитель начал сближаться с заходящим на посадку российским Ил-20, что было воспринято сирийскими ПВО как заход на новую атаку. По его словам, пилот F-16 ВВС Израиля не мог не понимать, что российский самолет, обладающий большей эффективной отражающей поверхностью, станет предпочтительной целью для зенитной ракеты.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил готовность предоставить России всю информацию, необходимую для расследования катастрофы Ил-20 и предложил направить для этого в Москву командующего военно-воздушными силами. Он призвал продолжать координацию военных двух стран в Сирии. При этом он возложил на САР ответственность за крушение самолета.

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