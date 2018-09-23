Минобороны представило хронологию крушения Ил-20

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Минобороны РФ возложило всю вину за сбитый у берегов Сирии разведывательный самолет Ил-20 на военно-воздушные силы Израиля, заявил в воскресенье официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, пилоты израильских истребителей F-16 либо действовали непрофессионально, либо совершили преступную халатность, что в итоге и привело к попаданию ракеты сирийской ПВО в Ил-20.

Поминутная хронология катастрофы

Конашенков представил детальную информацию об обстоятельствах катастрофы Ил-20 у побережья Сирии 17 сентября. Он привел поминутную хронологию трагедии, восстановленную с помощью данных радиолокационных средств, в том числе системы отображения информации о воздушной обстановке "Плотто".

По словам официального представителя Минобороны РФ, такие действия "являются прямым нарушением российско-израильских договоренностей 2015 года по предотвращению инцидентов между нашими вооружёнными силами на сирийском направлении, достигнутых в рамках деятельности совместной рабочей группы".

Как рассказал Конашенков, представитель штаба ВВС Израиля сообщила российским коллегам, что истребители F-16 планируют наносить удары на севере Сирии, в то время как Латакия, где произошла трагедия, находится на западном побережье страны.

"Введение в заблуждение израильским офицером относительно районов нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолет Ил-20 в безопасный район", — отметил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны рассказал, что после нанесения удара один из сирийских истребителей совершил маневр сближения с Ил-20, что система ПВО Сирии приняла за очередную атаку.

"После удара израильские самолеты вновь заняли зону дежурства на удалении 70 километров западнее побережья Сирии, поставив радиоэлектронные помехи и, вероятно, готовясь к нанесению повторного удара. В 21.59 один из израильских самолетов начал маневр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, совершавшим заход на посадку. Это было воспринято расчетами сирийских ПВО за новую атаку израильской авиации", — сказал он в ходе брифинга.

Он рассказал, что ракета сирийской противовоздушной обороны поразила Ил-20 в 22.03 мск. Произошло это, потому что израильские истребители использовали большой и заметный российский самолет в качестве прикрытия.

"Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолета Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность истребителя F-16 и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты", — напомнил Конашенков.

Попытка спастись и запоздалая помощь

По его словам, после попадания ракеты командир российского воздушного судна доложил о пожаре на борту и начал экстренное снижение. В 22.07 машина с экипажем из 15 человек на борту пропала с экранов радаров.

Как рассказал Конашенков, дежурный офицер командования российской группы в Сирии в 22.29 довел информацию о ситуации с Ил-20 израильскому офицеру на командном пункте военно-воздушных сил, а также потребовал от израильских военных вывести все их средства из данного района, так как началась спасательная операция.

Истребители F-16 покинули район лишь в 22.40, утверждает Конашенков. Ответ от израильской стороны, в том числе содержащий предложение помощи, пришел еще позднее — через 50 минут после попадания сирийской ракеты в российский самолет.

Конашенков отметил, что инцидент произошел в зоне, где находятся трассы захода на посадку гражданских пассажирских и грузовых самолетов.

Сорванные договоренности и реакция Израиля

По словам Конашенкова, РФ "ни разу не нарушала договоренности с Израилем и не применяла развернутые в Сирии российские средства ПВО". "Даже несмотря на то, что в ходе нанесения Израилем авиационных ударов в ряде случаев возникали моменты, которые создавали потенциальную угрозу военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации", — отметил он.

Представитель Минобороны РФ рассказал, что российская сторона уведомляла Израиль о своих полетах 310 раз с момента заключения договоренностей, тогда как израильские военные — лишь 25.

Конашенков заявил, что до катастрофы Ил-20 Россия была готова помогать Израилю в поисках останков израильских военнослужащих в Сирии. Кроме того, при содействии Минобороны РФ более тысячи членов проиранских формирований, а также 24 установки систем залпового огня отведены от Голанских высот. Все это было сделано по просьбе Израиля.

Также Конашенков напомнил, что по просьбе Израиля Россия неоднократно снимала опасения израильской стороны по поводу возможной передачи третьей стороне так называемых чувствительных образцов продукции военного назначения, поставленных из России в Сирию. "Израильская сторона неоднократно подчеркивала важность проводимой Минобороны России работы в данном направлении и выражала благодарность российским специалистам. В 2016 году по настоятельной просьбе начальника генерального штаба армии обороны Израиля израильской стороне передан танк "Магах-3", захваченный в 1982 году на территории Ливана и находившийся в России", — отметил генерал.

Впоследствии Минобороны РФ опубликовало видеоролик с выступлением Конашенкова на своих интернет-ресурсах.

Как заявил позднее министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман, Израиль не откажется от проведения в Сирии операций против военного присутствия Ирана, несмотря на трагический инцидент с Ил-20.

"Мы действовали и действуем осмотрительно и ответственно и только в тех случаях, когда у нас нет иного выбора. Так что ничего не изменилось и не изменится. Такова наша политика", — сказал Либерман.

Он отметил, что Израиль и Россия ведут постоянный диалог по катастрофе Ил-20 в Сирии и сумеют урегулировать инцидент. При этом израильтяне не признают своей вины в гибели Ил-20.

Возможный ответ на "неблагодарность"

Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин назвал инцидент "необъяснимой неблагодарностью" на фоне российско-израильского сотрудничества.

"Израильтяне полетели бомбить территорию в районе Латакии, то есть совсем рядом с местом, где базируются российские военнослужащие. Какая необходимость бомбить в то время, когда там летают наши самолеты? Летит наш самолет — что, они этого не знали? Как можно было проводить бомбардировку, ракетно-бомбовые удары в глубине сирийской территории, зная, что они подвергают опасности наши ВКС? Предупреждение поступило за одну минуту до того, как они полетели. Это не ложится в рамки того сотрудничества, которое у нас есть", — заявил Наумкин РИА Новости.

Генерал-майор запаса, заместитель начальника войсковой ПВО российских вооруженных сил в 2005–2009 годах Александр Тазехулахов считает, что израильская сторона, в попытке снять с себя часть ответственности за гибель Ил-20, могла предоставить не всю информацию о трагедии.

"Израильская сторона может утверждать, что звонила за час, а наш дежурный не брал трубку. Это очень скользкая ситуация, в которой очень трудно разобраться. Нужны оригиналы записей в журналах, потому что такие предупреждения обязательно фиксируются в журнал, звук записывается на плёнку", — сказал эксперт.

По его словам, каждая сторона, которая принимала участие в ситуации, приведшей к трагедии, будет искать виновного среди других и стараться минимизировать собственные ошибки. "Полагаю, что наше Минобороны способно разобраться во всем этом, и нужно доверять информации, предоставленной нашей стороной", — сказал Тазехулахов.

Как считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, Москва может поставить Дамаску зенитные ракетные системы С-300 в течение двух-трех месяцев, если будет принято соответствующее решение.

Эксперт напомнил, что в 2010 году, когда была достигнута договоренность между Сирией и Россией о поставке Дамаску комплексов С-300, Израиль выразил свою обеспокоенность и попросил Москву не делать этого.

"Мы пошли навстречу, прекратили исполнение обязательств, вернули Сирии 400 миллионов долларов, которые уже лежали у нас в кармане, понесли репутационные издержки. Ведь некоторые страны хотели у нас купить эти системы, а после этого случая они подумали, мол, если третья страна попросит, то Россия может и не поставить", — напомнил эксперт.

По мнению Мураховского, из этой ситуации нужно выходить, учитывая провокационные действия Израиля в последнее время. "Российская армия массово получает последние годы по три полковых комплекта С-400, С-300ПМУ2 у нас уходит на базы резерва и хранения. То есть, если возобновить тот контракт, то я думаю, что мы можем поставить сирийцам эти комплексы в течение двух-трех месяцев", — сказал военный эксперт.

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