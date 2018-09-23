Россия может поставить Сирии С-300 за 2-3 месяца, считает эксперт

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Москва может поставить Дамаску зенитные ракетные системы С-300 в течение двух-трех месяцев, если будет принято соответствующее решение, но вместе с поставкой "трехсоток" необходимо обновлять всю ПВО Сирии, заявил журналистам главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

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Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе. По данным Минобороны, российская сторона уведомила Израиль о трагедии в 22.29, попросив убрать из зоны катастрофы истребители F-16, однако они продолжали находиться там, по данным радаров, до 22.40, а уведомление от израильской стороны о том, что самолеты покинули зону, было получено только в 22.53, то есть через 50 минут после поражения российского самолета зенитной ракетой.

Обновление системы ПВО Сирии

Эксперт напомнил, что в 2010 году, когда была достигнута договоренность между Сирией и Россией о поставке Дамаску комплексов С-300, Израиль высказал свою обеспокоенность и попросил Москву не делать этого.

"Израиль прикинул, поставил на места С-200 комплексы С-300 и сказал: Уважаемая Российская Федерация, получается, что сирийцы перекроют зоной поражений комплексов С-300 почти всю территорию Израиля. Самолеты израильской авиации смогут сбиваться Сирией буквально сразу после взлета. Это нас не устраивает, мы выражаем свою глубокую обеспокоенность и озабоченность и убедительно просим вас не выполнять этот контракт", — сказал Мураховский.

Он уточнил, что Россия тогда пошла навстречу Израилю, хотя это ударило по репутации Москвы как партнера по военно-техническому сотрудничеству.

"Мы пошли навстречу, прекратили исполнение обязательств, вернули Сирии 400 миллионов долларов, которые уже лежали у нас в кармане, понесли репутационные издержки. Ведь некоторые страны хотели у нас купить эти системы, а после этого случая они подумали, мол, если третья страна попросит, то Россия может и не поставить", — рассказал эксперт.

По мнению Мураховского, из этой ситуации нужно выходить, учитывая провокационные действия Израиля в последнее время. "Российская армия массово получает последние годы по три полковых комплекта С-400, С-300ПМУ2 у нас уходит на базы резерва и хранения. То есть, если возобновить тот контракт, то я думаю, что мы можем поставить сирийцам эти комплексы в течение двух-трех месяцев", — сказал военный эксперт.

Он пояснил, что для того, чтобы в оперативном порядке поставить сирийцам комплексы С-300, России нужно проверить их техническое состояние и поменять систему госопознавания на экспортный вариант, а также обучить расчеты. "Это займет минимум два-три месяца. Нужно провести сдаточные стрельбы на полигоне Ашулук. Только после этого можно будет говорить, что эти дивизионы боеспособны", — уточнил Мураховский.

Комментируя возможные действия Израиля после поставки Сирии С-300, эксперт заявил, что размещение этих комплексов в САР может повлечь за собой попытки Израиля эти системы уничтожить.

"Такое решение возможно, поэтому я думаю, это приведет к тяжелым противовоздушным боям, резко увеличит конфликтность. По моему мнению, нужно обновлять всю систему ПВО Сирии. Надо поставлять туда комплексы "Тор-М2", которые будут прикрывать С-300 от высокоточных средств авиационного поражения. Нужно поставлять автоматизированную систему управления ПВО нового поколения. Нужно поставлять комплекс "Бук", который обладает выдающимися характеристиками и надо учить людей соответственно", — пояснил он и добавил, что в феврале на "Хмеймим" уже был поставлен "Тор-М2" и "работает он замечательно".

Преимущества С-300

В настоящее время, сказал Мураховский, сирийская ПВО вооружена комплексами С-200.

"Это комплекс большой дальности фактически стационарный. Дальность поражения до 200 километров, а по некоторым видам целей — до 240 километров. Можно сказать, что это комплекс аналогового поколения. Там нет фазированных решеток, нет цифрового баллистического и трассового тракта, там все тепловое, ламповое. По современным понятиям он сильно устарел. Сбить им современный аппарат разработки конца 80-х годов весьма проблематично, хотя им (сирийцам) это удавалось", — пояснил главный редактор "Арсенала Отечества".

По его словам, С-300 – это комплекс абсолютно нового поколения.

"Он мобильный. Если посмотреть на те же Google Maps, то все сирийские позиции С-200 видны как на ладони, никуда они с этих карт не девались на протяжении десятилетий. С-300 способен совершать марш и в течение пяти минут может развернуться на огневой позиции, которая уже будет неизвестна противнику", — сказал Мураховский.

Второе отличие – это радиолокационные средства разведки нового поколения.

"Это фазированные антенные решетки, РЛС управления огнем, всевысотные обнаружители и так далее. Например, дивизион С-200 может обстреливать цель, наводя на нее одновременно до шести ракет, а дивизион С-300ПМУ2 может обстреливать 36 целей, наводя 72 ракеты на них. Может обнаруживать порядка 300 целей одновременно, вести и завязывать трассы, то есть предполагать решение огневой задачи по 100 целям", — пояснил эксперт.

Третье преимущество – это новая ракета семейства 48Н6Е с досягаемостью около 200 километров.

"Она твердотопливная, не требующая обслуживания за все время своей эксплуатации. Если вспомнить ракету от С-200, то она жидкостная, требующая контроля, через определенное время перезаправки, высококипящие компоненты жидкого топлива чрезвычайно ядовиты. Электроника, которая фактически требует контроля перед выдачей ракеты с технической батареи на стартовую позицию. Объем эксплуатационных работ по жидкостной ракете несравнимо больше, чем у той, которая стоит на комплексе С-300", — перечислил Мураховский.

По словам эксперта, вычислительная машина комплекса С-300, его система поддержки принятия решений предлагает командиру дивизиона и операторам на машинах свои варианты по выбору целей, по очередности их поражения, по типу ракет для их поражения и так далее.

"Кроме того, хотя для Сирии это не очень актуально, но у комплекса С-300 есть ракета 48Н6Е2, которая оптимизирована для работы по баллистическим целям. Кстати говоря, это семейство ракет перешло уже и в комплекс С-400 и может этим комплексом использоваться наравне с другими типами ракет. Эти изделия очень удачные, и в целом комплекс получился крайне удачный. Не зря он пережил столько обновлений и модернизаций", — резюмировал Мураховский.

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