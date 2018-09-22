Экс-аналитик Пентагона оценила "конструктивный ход" России и Турции в Сирии

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Конструктивный ход России и Турции по созданию демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб позволит удержать США от "безответственных" действий, заявила РИА Новости бывший аналитик министерства обороны и подполковник ВВС США Карен Квятковски.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

"Несмотря на небольшие масштабы, совместная российско-турецкая инициатива по Идлибу стала важным событием, конструктивным ходом, объединившим две державы, чтобы удержать Соединенные Штаты от безответственных действий в этом районе" — сказала Квятковски.

По ее мнению, таким образом Россия и Турция взяли на себя роль "взрослого", в то время как США играют роль "злого ребенка" в отношении Сирии и ее правительства. При этом сами США уже испробовали метод создания демилитаризованной зоны в Корее, поэтому осудить ход России и Турции им будет трудно. Квятковски отметила, что "решение назвать защищенный анклав демилитаризованной зоной" также предотвратит искаженное восприятие этой инициативы как агрессии.

Квятковски отметила, что инициатива России и Турции может осложнить для США и Израиля поддержку повстанцев, которые борются против сирийского правительства.

"Если уровень безопасности повысится настолько, что США, в частности, решат, что в их участии больше нет необходимости, (президент США Дональд) Трамп частично выполнит свои предвыборные обещания прекратить бесконечную трату американских ресурсов на зарубежные конфликты, которые мало значат для большинства американцев", — добавила она.

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