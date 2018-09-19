АНТАКЬЯ, 19 сен — РИА Новости. Израиль своими действиями, приведшими к крушению российского самолета Ил-20 над Средиземным морем, пытался подорвать позитивную атмосферу и мирные усилия Турции и России вокруг сирийского Идлиба, заявил РИА Новости советник президента Турции Ясин Актай.

По его словам, никто не хотел бы дальнейшего осложнения ситуации, однако Россия имеет право отвечать на такие атаки.

"Заявления России на фоне падения самолета были к месту, были оправданными, в конце концов, самолет был сбит несправедливо и технические исследования показали явно, что российский самолет упал из-за провокации со стороны Израиля", — заявил советник турецкого главы.

Министерство обороны сообщило, что 17 сентября около 23:00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным оборонного ведомства, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 сбила ракета комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность предоставить России всю информацию, необходимую для расследования катастрофы Ил-20 и предложил направить для этого в Москву командующего военно-воздушными силами. Он призвал продолжать координацию военных двух стран в Сирии. При этом он возложил на САР ответственность за крушение самолета.

В Минобороны подчеркнули, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. Москва расценила провокационные действия Израиля как враждебные и оставила за собой право на адекватный ответ.