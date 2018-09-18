Шойгу обсудил с коллегой из Франции стабилизацию ситуации в Идлибе

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с главой военного ведомства Франции Флоранс Парли обсудил реализацию подписанного Россией в Сочи меморандума с турецкой стороной о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщает Минобороны РФ.

"Главы российского и французского военных ведомств подробно обсудили различные аспекты реализации подписанного вчера в Сочи меморандума с турецкой стороной о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб", — говорится в сообщении.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.