Шойгу обсудил с коллегой из Франции стабилизацию ситуации в Идлибе

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с главой военного ведомства Франции Флоранс Парли обсудил реализацию подписанного Россией в Сочи меморандума с турецкой стороной о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщает Минобороны РФ.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.
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