В Сирии начался процесс построения новой системы безопасности, заявил Шойгу

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российско-турецкие договоренности по урегулированию ситуации в зоне деэскалации "Идлиб" помогут выстроить новую систему безопасности в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Вчера в рамках урегулирования ситуации в зоне деэскалации "Идлиб" были проведены большие переговоры нашим Верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным и президентом Турецкой Республики господином (Реджепом Тайипом) Эрдоганом. В них принимали участие министры обороны, министры иностранных дел и начальники Генеральных штабов. После долгих переговоров было принято решение, в соответствии с которым мы считаем, что с сегодняшнего дня начался процесс построения новой системы, новой структуры безопасности работы в зоне деэскалации "Идлиб", — заявил Шойгу на коллегии ведомства во вторник.