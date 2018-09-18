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Война в Сирии
Война в Сирии

Шойгу объяснил, почему Израиль наносил удары по Сирии под прикрытием Ил-20

Сюжет:
Крушение самолета Ил-20 ВКС в Сирии (64)
(обновлено: 17:02 18.09.2018)
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© Минобороны РФСхема ударов ВВС Израиля по территории Сирии 17 сентября 2018Схема ударов ВВС Израиля по территории Сирии 17 сентября 2018
© Минобороны РФ

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Израильские F-16 наносили удары по Сирии под прикрытием российского Ил-20, предполагая, что сирийские силы ПВО не будут действовать в этом направлении, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин призвал не сравнивать крушение Ил-20 со сбитым Турцией Су-24
"Всем специалистам понятно, что под прикрытием нашего самолета Ил-20, предполагая, что в этом направлении сирийские системы ПВО действовать не будут, был нанесен удар",- заявил Шойгу на коллегии ведомства.

Он отметил, что истребители ВВС Израиля нанесли удары, предупредив об этом лишь за минуту до атаки.

"Израильская авиация без предупреждения, если говорить точнее, то за минуту, ровно за одну минуту до нанесения удара, предупредили, уведомили нас о том, что они такой удар наносят по объектам на территории Сирии. И далее удар был нанесен",- сказал министр обороны.

Самолет ИЛ-20
© Фото : ИА "Оружие России"
Россия вправе ответить Израилю после крушения Ил-20, заявил Шойгу
Он подчеркнул, что российский самолет Ил-20 был сбит "в результате ответных действий на атаку израильской авиации сирийских систем ПВО".

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

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© РИА Новости
Путин объяснил, чем ситуация со сбитым Ил-20 отличается от удара Турции по Су-24

Израильские истребители F-16
© AFP 2018 / Jack Guez
Израиль не считает себя ответственным за крушение российского Ил-20
В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Армия обороны Израиля заявила, что будет делиться с правительством России всей соответствующей информацией для изучения инцидента со сбитым российским Ил-20 и подтверждения фактов в рамках расследования.

Крушение самолёта Ил-20 ВКС России в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии
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Война в Сирии
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