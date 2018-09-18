Россия не оставит без ответа сбитый Ил-20, заявил Шойгу

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу после инцидента с Ил-20 в Сирии уведомил главу военного ведомства Израиля Авигдора Либермана, что Россия не оставит без ответа действия израильских ВВС, из-за которых погибли российские военнослужащие.

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"Сегодня мы уведомили израильских коллег, в частности, я уведомил министра обороны Израиля о том, что мы не оставим без ответа подобные действия, подобные шаги", — сказал Шойгу на коллегии военного ведомства.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20. По данным военного ведомства, машина с экипажем из 14 человек на борту находилась в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в Минобороны, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии, а с французского фрегата "Овернь" (Auvergne) велись пуски ракет.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии в Сирии. Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, в результате чего российский Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО. По мнению российских военных, израильские средства управления авиации не могли не видеть российский самолет Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом, Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. МО РФ расценило провокационные действия Израиля как враждебные. Армия Израиля, в свою очередь, возложила ответственность за инцидент на вооруженные силы Сирии.

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