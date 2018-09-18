Россия вправе ответить Израилю после крушения Ил-20, заявил Шойгу

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении Израиля, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу во время телефонного разговора с израильским коллегой Авигдором Либерманом.

Так Шойгу прокомментировал действия израильских летчиков, которые, прикрываясь российским Ил-20, подставили его под удар сирийских ПВО.

Он отметил, что вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. Также Шойгу напомнил, что Москва не раз призывала Израиль воздерживаться от ударов по Сирии, которые угрожают российским военным.

Глава Минобороны подчеркнул, что безответственность израильских ВВС стоила жизни пятнадцати россиянам. По его словам, действия израильского военного ведомства не отвечают духу двустороннего партнерства.

В израильском Минобороны подтвердили переговоры Шойгу и Либермана, однако отказались говорить о содержании беседы.

Посла Израиля в Москве вызвали в МИД.

Крушение Ил-20

Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия, также в этом районе находился французский фрегат "Овернь" (Auvergne). Связь с экипажем Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00 в 35 километрах от побережья Сирии.

По данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийских ПВО Сирии. Погибли 15 российских военнослужащих.

При этом Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции.

Подробнее о крушении самолета Ил-20 ВКС в Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>