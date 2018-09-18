Минобороны призывало Израиль воздерживаться от ударов по Сирии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом заявил, что МО РФ по различным каналам взаимодействия неоднократно призывало израильскую сторону воздерживаться от ударов по Сирии.

"Минобороны России по различным каналам взаимодействия неоднократно призывало израильскую сторону воздерживаться от ударов по сирийской территории, создающих угрозу безопасности российских военнослужащих", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит в результате провокационных действий Израильских ВВС. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Подробнее о крушении самолета Ил-20 ВКС в Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>