Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Израиля

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом заявил, что в результате безответственных действий израильских ВВС произошла трагедия, унесшая жизни 15 российских военнослужащих, сообщили в МО РФ.
Сообщается, что Шойгу подчеркнул, что в результате безответственных действий израильских военно-воздушных сил произошла трагедия, унесшая жизни 15 российских военнослужащих.
"Несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасных инцидентов с Израилем, командование российской группировки войск (сил) было оповещено только за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16", — приводятся слова российского министра обороны.
В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.
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