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Война в Сирии
Война в Сирии

Путин и Эрдоган создадут в Идлибе демилитаризованную зону

(обновлено: 01:33 18.09.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи в Сочи. 17 сентября 2018Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи в Сочи. 17 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путина и Реджеп Тайип Эрдоган подписали по итогам переговоров в Сочи меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе. Из демилитаризированной зоны до 10 октября будут выведены тяжелые вооружения.

Провинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сирийский правозащитник заявил о захвате боевиками 93 жителей Идлиба

"На состоявшейся встрече мы рассмотрели подробно эту ситуацию и решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственными войсками к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров", — сказал после переговоров Путин.

Зону будут контролировать подвижные патрульные группы турецких подразделений и российская военная полиция.

Военной операции не будет

Турецкая военная техника в провинции Идлиб, Сирия. 29 августа 2018
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Турция направила в Идлиб самую крупную за последнее время партию оружия
Военной операции в сирийском Идлибе не будет, в ближайшие часы детали будут согласованы с Дамаском, сообщил, в свою очередь, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На вопрос, правильно ли стоит понимать, что операции в Идлибе не будет, Шойгу сказал: "Да".

Отвечая на вопрос, согласен ли Дамаск отложить операцию, министр заявил: "В ближайшие часы мы согласуем с ними все позиции, которые изложили в этом документе", и показал на подписанный им и министром обороны Турции меморандум по Идлибу.

Избежать гуманитарной катастрофы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков назвал ситуацию в Идлибе сложной
Достигнутая Россией и Турцией договоренность по сирийской провинции Идлиб позволит избежать гуманитарной катастрофы в регионе, заявил Эрдоган по итогам переговоров с Путиным.

"Турция укрепит свои пункты в зоне деэскалации. В этом плане мы предотвратим гуманитарную катастрофу, которая могла возникнуть в результате боевых действий", — сказал турецкий лидер.

Он отметил, что Турция с самого начала сирийского кризиса "делала все возможное", чтобы решить "идлибский вопрос ". По его словам, подписанный двумя странами меморандум по Идлибу гарантирует, что Турция больше не будет сталкиваться с серьезными вызовами, а также эта договоренность "будет хорошим завоеванием для российской стороны".

"Разумный выход из сложной ситуации"

Разрушенная в результате авиаударов больница в провинции Идлиб. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
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Если террористы будут нарушать буферную зону в Идлибе, у России и Турции есть все основания начать их уничтожение, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.

"Мы нашли разумный выход из сложной ситуации. Создание буферной зоны позволит избегать прямого контакта террористов и сирийской армии", — сказал Джабаров.

Он отметил, что теперь нужно смотреть, как поведет себя так называемая оппозиция, которая, по сути, будет заперта в этом анклаве. "Если террористы начнут нарушать буферную зону, у наших стран — у России и Турции — есть все основания начать их уничтожение", — сказал парламентарий.

Он также отметил, что сегодняшнее решение "выбило почву из-под ног у провокаторов, пытающихся организовать "химатаку" властей Сирии в этом регионе.

Возможные провокации

Сирийские военные в Идлибе. Архивное фото
© Фото : SANA
Лавров и Маас обсудили ситуацию в Идлибе
После создания зоны демилитаризации в сирийской провинции Идлиб боевики, а также "Белые каски" будут провоцировать РФ на ответные действия, считает член комитета Госдумы по обороне Иван Тетерин.

"Нарушения (в зоне демилитаризации — ред.) возможны. И они будут всячески провоцировать разными способами для того, чтобы вызвать ответную реакцию. И будут провокации и со стороны "Белых касок", и со стороны боевиков для того, чтобы специально спровоцировать Россию на более решительные действия", — сказал РИА Новости Тетерин.

Обнадеживающая встреча

Флаг Сирии в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лавров ответил на обвинения Запада в ударах в Сирии
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Сирии является обнадеживающей с точки зрения урегулирования конфликта в арабской республике, заявил начальник Разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли.

"Обнадеживает, что у нас есть такие обсуждения, обсуждения между президентом Эрдоганом и президентом Путиным", — сказал глава американской военной разведки, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Говоря о ситуации в сирийской провинции Идлиб, генерал охарактеризовал ее как "кипящий котел", поскольку в этом регионе "около 20 разных групп и организаций".

Выгодное решение для обеих сторон

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Решение России и Турции о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб принесет пользу обеим странам, а также гражданским лицам Сирии, заявил РИА Новости официальный представитель Сирийской комиссии по переговорам Яхья аль-Ариди.

"Это соглашение выгодно и для Турции, и для России", — заявил Ариди, отметив, что решение о создании демилитаризованной зоны защитит более трех миллионов гражданских лиц.

Реакция мировых СМИ

Активист организации Белые каски в городе Дарайа. Архивное фото
© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
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Зарубежные СМИ активно обсуждают решение по созданию демилитаризованной зоны в Сирии, принятое на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Нидерландская газета Telegraaf отмечает, что лидеры двух стран смогли достигнуть договоренностей после "крупных разногласий" по будущему Идлиба.

Британская газета Guardian считает, что благодаря совместному российско-турецкому плану по созданию буферной зоны в Идлибе удастся "предотвратить непосредственный риск гуманитарной катастрофы в последнем крупнейшем анклаве сирийских повстанцев".

Французское издание Parisien отмечает, что в данном вопросе Турция преследует "двойную цель". С одной стороны, "Анкара хочет избежать нового потока сирийских беженцев", который может быть вызван новым "масштабным наступлением", в то время как в страну уже прибыло более 3 миллионов сирийцев с начала конфликта. С другой стороны, как пишет газета, Турция "беспокоится" за сотни своих солдат, которые находятся в Идлибе для контроля за "деэскалацией конфликта".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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