В результате ракетной атаки на Латакию пострадали семь человек

ЛАТАКИЯ, 17 сен — РИА Новости. Семь человек, по предварительным данным, получили ранения в результате ракетного обстрела сирийской Латакии, сообщил РИА Новости глава сирийской сети по правам человека (штаб квартира в Дамаске) Ахмад Казем.

Ранее источник в органах безопасности сообщил РИА Новости, что системы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку в городе Латакия. Сирийский военный источник уточнил, что атака была осуществлена с моря, несколько ракет сбиты до подлета к цели.

"Семеро раненых, по нашим данным, на данный момент уже в больнице Тишрин. Ракета упала на реке Такани и в районе Заказкания", — сказал Казем.

По данным осведомленного источника, ракетному удару подверглись предприятия по производству бытовой химии, электростанция в Сакубии на въезде в Латакию и завод по производству алюминия.

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