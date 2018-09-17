В результате ракетной атаки на Латакию пострадали семь человек

ЛАТАКИЯ, 17 сен — РИА Новости. Семь человек, по предварительным данным, получили ранения в результате ракетного обстрела сирийской Латакии, сообщил РИА Новости глава сирийской сети по правам человека (штаб квартира в Дамаске) Ахмад Казем.
"Семеро раненых, по нашим данным, на данный момент уже в больнице Тишрин. Ракета упала на реке Такани и в районе Заказкания", — сказал Казем.
По данным осведомленного источника, ракетному удару подверглись предприятия по производству бытовой химии, электростанция в Сакубии на въезде в Латакию и завод по производству алюминия.
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