ДАМАСК, 17 сен – РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку в городе Латакия, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности.

Как передает корреспондент РИА Новости, в Латакии слышны взрывы. Предположительно, в небе над городом были видны ракеты систем ПВО.

"Вероятней всего, это были беспилотники и ракеты", — рассказал собеседник агентства. По данным осведомленного источника, ракетному удару подверглись предприятия по производству бытовой химии, электростанция в Сакубии на въезде в Латакию и завод по производству алюминия.

Сирийский военный источник отметил, что нападение осуществляли с моря.

"Ракета упала на реке Такани и в районе Заказкания", — сказал глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем.

Он добавил, в результате обстрела пострадали семь человек.

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