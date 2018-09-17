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Война в Сирии
Война в Сирии

Россия и Турция создадут демилитаризованную зону в Идлибе

(обновлено: 22:59 17.09.2018)
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© AFP 2018 / Mohamed Haj KadourЛюди в автомобили в провинции Идлиб. Архивное фотоЛюди в автомобили в провинции Идлиб. Архивное фото
© AFP 2018 / Mohamed Haj Kadour

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 17 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что операции в Идлибе не будет. Отвечая на вопрос о том, согласен ли Дамаск отложить операцию, он заявил: "В ближайшие часы мы согласуем с ними все позиции, которые изложили в этом документе". И показал на подписанный им и министром обороны Турции Хулуси Акаром меморандум по Идлибу.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В сентябре в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения были ситуация в Идлибе и процесс урегулирования кризиса в арабской республике. По итогам саммита президенты приняли Тегеранскую декларацию, поспорив о том, нужно ли включать в нее пункт об объявлении перемирия в Идлибе. В итоге лидеры ограничились более обтекаемыми формулировками, призвав боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии к перемирию и подчеркнув, что решение проблемы с террористами в этом районе — ключ к установлению мира в стране.

Вместе с тем Запад активно выступает за предотвращение неконтролируемой эскалации в Идлибе, которую может вызвать широкомасштабная военная операция против боевиков. При этом игнорируются заявления Москвы и партнеров по астанинскому процессу о том, что Идлиб стал последним оплотом террористов, которые "пытаются спекулировать на статусе зоны деэскалации".

Серьезное решение по Идлибу

Как заявил Путин по итогам прошедших в Сочи переговоров, участникам встречи удалось "выйти на серьезное и согласованное решение по Идлибу".

Сирийская армия в провинции Идлиб. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Эксперт оценил договоренность о создании демилитаризованной зоны в Идлибе

Лидеры договорились создать к 15 октября вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров. По словам Путина, к 10 октября предполагается, по предложению Эрдогана, вывести из этой зоны тяжелое вооружение, танки, реактивные системы залпового огня, орудия и минометы всех оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне будет орган подвижными патрульными группами турецких подразделений и российской военной полицией.

Транзитное сообщение в Сирии по трассам Алеппо-Латакия и Алеппо-Хама должно быть восстановлено не позднее конца 2018 года, заявил Путин.

Российский президент подчеркнул, что в целом "данный подход поддерживается руководством" Сирии и консультации по урегулированию в Идлибе будут проведены с руководством САР в ближайшее время.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о формате будущих переговоров с Сирией.

В то же время, как заявил Эрдоган, "территории, которые находятся под контролем сирийской оппозиции, необходимо демилитаризировать". "Оппозиция, которая контролирует эти территории, продолжит оставаться там, но вместе с тем совместно с Россией мы будем прилагать все усилия, чтобы устранить все радикальные группы из этих территорий", — добавил он.

Будущее астанинского формата

Путин заявил также, что Россия и Турция "намерены и далее всемерно использовать астанинский формат, возможности поиска долгосрочных политических развязок в Женеве под эгидой Организации Объединенных Наций".

В провинции Идлиб. Архивное фото
© AFP 2018 / Mohamed Haj Kadour
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Москва и Анкара продолжат работу по формированию конституционного комитета из числа представителей сирийского руководства, оппозиционных сил и гражданского общества. "Задача — обеспечить запуск его работы в самое ближайшее время", — подчеркнул Путин.

А Эрдоган заметил, что он и Путин в Сочи согласились решать идлибский вопрос в духе астанинского процесса.

Разумный выход

Комментируя сочинские договоренности, директор Центра глобальных проблем Института международных исследований Виктор Сергеев отметил, что "все зависит от того, где линия соприкосновения будет проведена".

"Если она будет проведена там, где она есть сейчас, в общем, нужно понимать как в известном смысле победу Турции", — сказал он РИА Новости, пояснив, что "Турция на встрече в Тегеране всячески препятствовала проведению сирийскими властями наступательной операции".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вместе с тем, "возможны нюансы", которые связаны с размежеванием оппозиции, продолжил эксперт. "Я думаю, что Путин настаивал на размежевании оппозиции, отделении террористов от более или менее мирно настроенных", — добавил он.

Сергеев считает, что дальше "все будет зависть от того, как сложится этот баланс сил между оппозиционными группировками". "Если наши надеются на то, что умеренные оппозиционные группировки окажутся достаточно многочисленными, и это действительно подтвердится, то такая стратегия может иметь результат", — заключил политолог.

В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что, если террористы будут нарушать буферную зону в Идлибе, у России и Турции есть все основания начать их уничтожение.

"Мы нашли разумный выход из сложной ситуации. Создание буферной зоны позволит избегать прямого контакта террористов и сирийской армии", — подчеркнул Джабаров.

"Решение о создании буферной зоны, установление контроля в регионе позволит избежать очередной трагедии в Сирии, несмотря на подготовку провокаторов к очередной "химатаке". Ситуация была очень напряженной, уже была информация об отснятых кадрах, о якобы атаке, говорилось о подвозе оружия в этот регион", — добавил сенатор.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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