ЦПВС зафиксировал нарушения перемирия в трех сирийских провинциях и Алеппо

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Нарушения режима прекращения боевых действий зафиксированы за прошедшие сутки в сирийских провинциях Латакия, Хама и Алеппо, а также в нескольких районах города Алеппо, некоторые населенные пункты и районы обстреливались неоднократно, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Калаз-Тахтани, Джубб-Эз-Заур (дважды), Сафсафа (дважды), Кабух, Икко, Кинсибба (три раза), Калъат-Марза, провинции Латакия, районов Кастелло (дважды), Хара (трижды), Хандрат, Шейх-Али-Кобтани (трижды), Халаб-Эль-Джадид, квартала научно-исследовательского центра (пять раз) города Алеппо, населенного пункта Зеллакият провинции Хама. Также зафиксированы три обстрела юго-западной окраины населенного пункта Тадеф провинции Алеппо", — сказал он.

Савченко добавил, что за прошедшие сутки представители российского Центра провели две благотворительных акции. В городе Дума в Восточной Гуте в провинции Дамаск проведена благотворительная акция, в ходе которой выдано 750 школьных ранцев и 750 комплектов детской одежды. В районе Карим Аль-Мейсар города Алеппо организована раздача нуждающимся жителям тонны свежего хлеба.

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