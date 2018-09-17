ЦПВС зафиксировал нарушения перемирия в трех сирийских провинциях и Алеппо

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Нарушения режима прекращения боевых действий зафиксированы за прошедшие сутки в сирийских провинциях Латакия, Хама и Алеппо, а также в нескольких районах города Алеппо, некоторые населенные пункты и районы обстреливались неоднократно, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.
Савченко добавил, что за прошедшие сутки представители российского Центра провели две благотворительных акции. В городе Дума в Восточной Гуте в провинции Дамаск проведена благотворительная акция, в ходе которой выдано 750 школьных ранцев и 750 комплектов детской одежды. В районе Карим Аль-Мейсар города Алеппо организована раздача нуждающимся жителям тонны свежего хлеба.
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