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Война в Сирии
Война в Сирии

Российские парламентарии оценили решение о создании буферной зоны в Идлибе

(обновлено: 22:14 17.09.2018)
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© AFP 2018 / Omar haj kadour Турецкая бронетехника около сирийской северо-западной провинции Идлиб. Архивное фотоТурецкая бронетехника около сирийской северо-западной провинции Идлиб. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar haj kadour

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. На решение о создании Россией и Турцией буферной зоны в провинции Идлиб отреагировали в обеих палатах российского парламента.

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 17 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Так, член комитета Госдумы по обороне Иван Тетерин выразил мнение, что после создания зоны боевики, а также "Белые каски" будут провоцировать Россию на ответные действия.

"Нарушения (в зоне демилитаризации — ред.) возможны. И они будут всячески провоцировать разными способами для того, чтобы вызвать ответную реакцию. И будут провокации и со стороны "Белых касок", и со стороны боевиков для того, чтобы специально спровоцировать Россию на более решительные действия", — сказал РИА Новости Тетерин.

"Россия с Турцией договорились, что эти демилитаризованные зоны будут способствовать тому, чтобы в этих зонах не будет боевых действий — значит, не будет жертв. Это показывает очередные шаги России и Турции на то, чтобы максимально мирными способами решить вопрос ситуации в Идлибе", — добавил парламентарий.

Запад теряет контроль

Как считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, создание буферной зоны в Идлибе направлено на то, чтобы избежать жертв среди мирных жителей.

Сирийская армия в провинции Идлиб. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Предлагая сформировать зону деэскалации, наши страны демонстрируют гуманность и готовность сделать все, чтобы избежать жертв среди мирного населения при ликвидации очагов терроризма в Идлибе", — цитирует парламентария его пресс-служба.

По мнению Железняка, важным итогом встречи президентов России и Турции стало общее понимание неприемлемости провокаций и внешнего давления на Сирию.

"Это в первую очередь касается США и их коалиции, чье присутствие на территории страны является незаконным и противоречит интересам сирийского народа", — подчеркнул депутат.

На Западе начинают понимать, что теряют контроль над ситуацией, отметил он. Железняк указал на то, что ряд стран даже готовы закрывать глаза на действия террористов, лишь бы удержаться в Сирии и не позволить объединить страну.

"Все страны-гаранты мирного процесса в Сирии выражают свое категорическое несогласие с подобной разрушительной политикой", — заключил парламентарий.

Россия сможет ответить

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, в свою очередь, заявил, что у России и Турции будут все основания начать уничтожение террористов, если они будут нарушать демилитаризованную зону.

В провинции Идлиб. Архивное фото
© AFP 2018 / Mohamed Haj Kadour
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"Мы нашли разумный выход из сложной ситуации. Создание буферной зоны позволит избегать прямого контакта террористов и сирийской армии", — подчеркнул Джабаров.

Он также отметил, что сегодняшнее решение "выбило почву из-под ног у провокаторов, пытающихся организовать "химатаку" властей Сирии в этом регионе.

"Решение о создании буферной зоны, установление контроля в регионе позволит избежать очередной трагедии в Сирии, несмотря на подготовку провокаторов к очередной "химатаке". Ситуация была очень напряженной, уже была информация об отснятых кадрах, о якобы атаке, говорилось о подвозе оружия в этот регион", — пояснил Джабаров.

Демилитаризованная зона

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Турция решили создать демилитаризованную зону в Идлибе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Зона начнет действовать с 15 октября и составит 15-20 километров. Территорию будут контролировать подвижные патрульные группы турецких подразделений и российская военная полиция. К 10 октября из зоны выведут тяжелое вооружение, танки, реактивные системы залпового огня, орудий и минометов всех оппозиционных группировок.

Турецкий лидер отметил, что Москва и Анкара будут прилагать все усилия, чтобы ликвидировать террористов в провинции.

Он отметил, что Турция с самого начала сирийского кризиса "делала все возможное", чтобы решить "идлибский вопрос". По его словам, подписанный двумя странами меморандум по Идлибу гарантирует, что Турция больше не будет сталкиваться с серьезными вызовами, а также эта договоренность "будет хорошим завоеванием для российской стороны".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

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