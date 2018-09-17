В Госдуме оценили договоренность о создании буферной зоны в Идлибе

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Создание буферной зоны в Идлибе направлено, в том числе, на то, чтобы избежать жертв среди мирного населения в Сирии, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"Предлагая сформировать зону деэскалации, наши страны демонстрируют гуманность и готовность сделать все, чтобы избежать жертв среди мирного населения при ликвидации очагов терроризма в Идлибе", — цитирует Железняка его пресс-служба.
Важным итогом встречи глав России и Турции стало общее понимание неприемлемости провокаций и внешнего давления на суверенную Сирию, отметил он.
"Итоги встречи лидеров России и Турции свидетельствуют о взаимопонимании и готовности к конструктивному взаимодействию двух стран-гарантов сирийского урегулирования. Новые двусторонние договорённости позволят расширить связи наших государств и позитивно отразятся на экономике", — добавил Железняк.
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#Путин изложил их с Эрдоганом план по Идлибу. По пунктам, со сроками. pic.twitter.com/luhDaTnbKX— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 сентября 2018 г.