В США назвали встречу Путина и Эрдогана по Сирии обнадеживающей

ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Сирии является обнадеживающей с точки зрения урегулирования конфликта в арабской республике, заявил начальник Разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли.
Говоря о ситуации в сирийской провинции Идлиб, генерал охарактеризовал ее как "кипящий котел", поскольку в этом регионе "около 20 разных групп и организаций".
В то же время Эшли подтвердил позицию США, заявив, что проведение военной операции в Идлибе в долгосрочной перспективе только бы усугубило страдания мирных жителей.
"Мы бы хотели видеть диалог, взаимодействие разных групп в поисках мира", — сказал он.
В понедельник президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи договорились о создании к 15 октября демилитаризованной зоны в Идлибе размером 15-20 километров вдоль линии соприкосновения между вооруженной оппозицией и сирийскими войсками, которую будут контролировать военные РФ и Турции.
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