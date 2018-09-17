В США назвали встречу Путина и Эрдогана по Сирии обнадеживающей

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 17 сентября 2018

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 17 сентября 2018

ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Сирии является обнадеживающей с точки зрения урегулирования конфликта в арабской республике, заявил начальник Разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли.

"Обнадеживает, что у нас есть такие обсуждения, обсуждения между президентом Эрдоганом и президентом Путиным", — сказал глава американской военной разведки, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Говоря о ситуации в сирийской провинции Идлиб, генерал охарактеризовал ее как "кипящий котел", поскольку в этом регионе "около 20 разных групп и организаций".

В то же время Эшли подтвердил позицию США, заявив, что проведение военной операции в Идлибе в долгосрочной перспективе только бы усугубило страдания мирных жителей.

"Мы бы хотели видеть диалог, взаимодействие разных групп в поисках мира", — сказал он.

В понедельник президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи договорились о создании к 15 октября демилитаризованной зоны в Идлибе размером 15-20 километров вдоль линии соприкосновения между вооруженной оппозицией и сирийскими войсками, которую будут контролировать военные РФ и Турции.

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