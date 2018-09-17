Сирийский правозащитник заявил о захвате боевиками 93 жителей Идлиба

ХАМА, 17 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нура"* захватили 93 мирных жителя, выразивших желание уйти из провинции Идлиб на территорию подконтрольную сирийскому правительству, сообщил РИА Новости глава сирийской сети по правам человека (штаб-квартира в Дамаске) Ахмад Казем.

"В поселении Мааретмисрин террористы из "Нусры"* около месяца назад арестовали 93 человека просто потому, что они хотели примирения (с сирийским правительством) и направлялись в сторону Абу-Духур. Их арестовали и подвергли пыткам. Судьба некоторых людей до сих пор неизвестна", — рассказал правозащитник.

По словам Казема, сотрудники ССПЧ встретились с членами семей тех, кто хочет покинуть Идлиб, которые обратились к правозащитникам с просьбой донести до ООН и международных правозащитных организаций информацию о критически неприемлемом положении, в котором находятся граждане на контролируемых боевиками территориях в провинции Идлиб.

"Они (граждане) подтвердили сообщения о похищении детей. Есть обеспокоенность, что их могут задействовать в съемках постановки с химоружием, в которой обвинят сирийскую сторону", — добавил Казем.

Правозащитники передали в распоряжение РИА Новости имена и фамилии более десяти из 93 похищенных террористами граждан, судьбы которых по-прежнему не известны.

Ситуация в Идлибе остается на особом контроле у российских военных, они ведут переговоры с лидерами незаконных вооруженных формирований для мирного урегулирования кризиса, а также оказывают всю необходимую помощь мирным жителям, которые желают покинуть этот район.

Провинция Идлиб была захвачена боевиками и запрещенной в РФ террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра"* в 2015 году. По условиям соглашений о примирении туда по гуманитарным коридорам вывозили боевиков из радикальных группировок, отказавшихся сдаться сирийским правительственным войскам в Алеппо, Хомсе, Восточной Гуте в окрестностях Дамаска, и из южных провинций страны, где проводились антитеррористические операции.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.