Эксперт оценил договоренность о создании демилитаризованной зоны в Идлибе

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Достигнутые в Сочи договоренности по демилитаризованной зоне в Идлибе могут способствовать отделению довольно многочисленной группы умеренной оппозиции от террористов в этой провинции Сирии, заявил РИА Новости директор Центра глобальных проблем Института международных исследований Виктор Сергеев.
Сергеев отметил, что "все зависит от того, где линия соприкосновения будет проведена". "Если она будет проведена там, где она есть сейчас, в общем, нужно понимать как в известном смысле победу Турции", — сказал он, пояснив, что "Турция на встрече в Тегеране всячески препятствовала проведению сирийскими властями наступательной операции".
Вместе с тем, "возможны нюансы", которые связаны с размежеванием оппозиции, продолжил эксперт. "Я думаю, что Путин настаивал на размежевании оппозиции, отделении террористов от более или менее мирно настроенных", — добавил он.
При этом Сергеев предположил, что решение о наступлении сирийских войск на Идлиб "снимается только временно".
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>