Эксперт оценил договоренность о создании демилитаризованной зоны в Идлибе

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Достигнутые в Сочи договоренности по демилитаризованной зоне в Идлибе могут способствовать отделению довольно многочисленной группы умеренной оппозиции от террористов в этой провинции Сирии, заявил РИА Новости директор Центра глобальных проблем Института международных исследований Виктор Сергеев.

В понедельник президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи договорились о создании к 15 октября демилитаризованной зоны в Идлибе размером 15-20 километров вдоль линии соприкосновения между вооруженной оппозицией и сирийскими войсками, которую будут контролировать военные РФ и Турции.

Сергеев отметил, что "все зависит от того, где линия соприкосновения будет проведена". "Если она будет проведена там, где она есть сейчас, в общем, нужно понимать как в известном смысле победу Турции", — сказал он, пояснив, что "Турция на встрече в Тегеране всячески препятствовала проведению сирийскими властями наступательной операции".

Вместе с тем, "возможны нюансы", которые связаны с размежеванием оппозиции, продолжил эксперт. "Я думаю, что Путин настаивал на размежевании оппозиции, отделении террористов от более или менее мирно настроенных", — добавил он.

Сергеев считает, что дальше "все будет зависть от того, как сложится этот баланс сил между оппозиционными группировками". "Если наши надеются на то, что умеренные оппозиционные группировки окажутся достаточно многочисленными, и это действительно подтвердится, то такая стратегия может иметь результат", — заявил собеседник.

При этом Сергеев предположил, что решение о наступлении сирийских войск на Идлиб "снимается только временно".

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