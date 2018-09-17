Боевики в Идлибе перекрыли гуманитарный коридор для выхода населения

ХАМА (Сирия), 17 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики незаконных вооруженных бандформирований запрещают мирным жителям покидать провинцию Идлиб через гуманитарный коридор в районе Абу-Духур, сообщил РИА Новости глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем.
По словам главы сети, штаб-квартира которой находится в Дамаске, в Идлибе "каждый день нарушаются права человека, похищают детей". "Мы работаем с людьми и следим за ситуацией. Завтра встречаемся с людьми, чьи родственники еще там и боевики им не дают уйти по указанию стран, поддерживающих терроризм в Сирии", — добавил правозащитник.
Ситуация в Идлибе остается на особом контроле у российских военных, они ведут переговоры с лидерами незаконных вооруженных формирований для мирного урегулирования кризиса, а также оказывают всю необходимую помощь мирным жителям, которые желают покинуть этот район.
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