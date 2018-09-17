МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Если террористы будут нарушать буферную зону в Идлибе, у России и Турции есть все основания начать их уничтожение, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе между вооруженной оппозицией и сирийскими войсками, которую будут контролировать военные РФ и Турции.

"Мы нашли разумный выход из сложной ситуации. Создание буферной зоны позволит избегать прямого контакта террористов и сирийской армии", — подчеркнул Джабаров.

Он отметил, что теперь нужно смотреть, как поведет себя так называемая оппозиция, которая, по сути, будет заперта в этом анклаве. "Если террористы начнут нарушать буферную зону, у наших стран — у России и Турции — есть все основания начать их уничтожение", — сказал парламентарий.

Он также отметил, что сегодняшнее решение "выбило почву из-под ног у провокаторов, пытающихся организовать "химатаку" властей Сирии в этом регионе.

"Решение о создании буферной зоны, установление контроля в регионе позволит избежать очередной трагедии в Сирии, несмотря на подготовку провокаторов к очередной "химатаке". Ситуация была очень напряженной, уже была информация об отснятых кадрах, о якобы атаке, говорилось о подвозе оружия в этот регион", — пояснил Джабаров.

В заключение он подчеркнул умение Путина "находить точки соприкосновения со своими партнерами в самых непростых ситуациях".

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