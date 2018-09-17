МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Если террористы будут нарушать буферную зону в Идлибе, у России и Турции есть все основания начать их уничтожение, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.
"Мы нашли разумный выход из сложной ситуации. Создание буферной зоны позволит избегать прямого контакта террористов и сирийской армии", — подчеркнул Джабаров.
Он отметил, что теперь нужно смотреть, как поведет себя так называемая оппозиция, которая, по сути, будет заперта в этом анклаве. "Если террористы начнут нарушать буферную зону, у наших стран — у России и Турции — есть все основания начать их уничтожение", — сказал парламентарий.
"Решение о создании буферной зоны, установление контроля в регионе позволит избежать очередной трагедии в Сирии, несмотря на подготовку провокаторов к очередной "химатаке". Ситуация была очень напряженной, уже была информация об отснятых кадрах, о якобы атаке, говорилось о подвозе оружия в этот регион", — пояснил Джабаров.
В заключение он подчеркнул умение Путина "находить точки соприкосновения со своими партнерами в самых непростых ситуациях".
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