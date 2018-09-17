Путин заявил о продолжении переговоров в астанинском формате

СОЧИ, 17 сен — РИА Новости. Россия и Турция будут и далее использовать астанинский формат для урегулирования в Сирии и формировать конституционный комитет, надо обеспечить работу этого комитета в самое ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-турецких переговоров.
По его словам, Россия и Турция подтвердили решимость бороться с терроризмом в Сирии во всех его формах и проявлениях.
#Путин изложил их с Эрдоганом план по Идлибу. По пунктам, со сроками. pic.twitter.com/luhDaTnbKX— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 сентября 2018 г.
"По нашему общему мнению, практическая реализация спланированных шагов даст дополнительный импульс процессу политического урегулирования сирийского конфликта, позволит активизировать работу на женевской платформе и будет способствовать возвращению мира на сирийскую землю", — заявил Путин.
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