Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото

Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото

СОЧИ, 17 сен — РИА Новости. Россия и Турция решили создать демилитаризованную зону в Идлибе, заявил президент Владимир Путин после встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Сочи.

"На состоявшейся встрече мы рассмотрели подробно эту ситуацию и решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственными войсками к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров", — сказал он.

Зону будут контролировать подвижные патрульные группы турецких подразделений и российская военная полиция.

К 10 октября из зоны по предложению президента Турции выведут тяжелое вооружение, танки, реактивные системы залпового огня, орудий и минометов всех оппозиционных группировок.

Предотвращение гуманитарной катастрофы

Турецкий лидер отметил, что Москва и Анкара будут прилагать все усилия, чтобы ликвидировать террористов в Идлибе.

"Оппозиция, которая контролирует эти территории, продолжит оставаться там, но вместе с тем совместно с Россией мы будем обеспечивать все усилия, чтобы устранить все радикальные группы из этих территорий. Мы приложим все усилия для этого", — заявил Эрдоган.

При этом он добавил, что достигнутая с Россией договоренность позволит избежать гуманитарной катастрофы в регионе.

Он отметил, что Турция с самого начала сирийского кризиса "делала все возможное", чтобы решить "идлибский вопрос". По его словам, подписанный двумя странами меморандум по Идлибу гарантирует, что Турция больше не будет сталкиваться с серьезными вызовами, а также эта договоренность "будет хорошим завоеванием для российской стороны".

Военной операции не будет

Кроме того, главы российского и турецкого военных ведомств подписали меморандум по Идлибу. Так, министр обороны Сергей Шойгу отметил, что военной операции в провинции не будет.

Он добавил, что в ближайшие часы Москва согласует с Дамаском детали документа.

При этом в Кремле заявили, что пока еще рано говорить о формате переговоров с Сирией.

Ситуация в Идлибе

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

Минобороны России ранее предупреждало, что в Сирии готовится провокация с химоружием, которая должна будет стать поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии. Три страны ранее уже наносили удары по сирийским правительственным объектам, называя это ответом на химатаки.

США и их союзники выступают против военной операции в Идлибе, которую может провести против террористов сирийская армия при поддержке ВКС. Ранее в Минобороны сообщили, что по ряду объектов террористов в этой провинции уже нанесены удары высокоточным оружием.

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