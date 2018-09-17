СОЧИ, 17 сен — РИА Новости. Россия и Турция решили создать демилитаризованную зону в Идлибе, заявил президент Владимир Путин после встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Сочи.
"На состоявшейся встрече мы рассмотрели подробно эту ситуацию и решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственными войсками к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров", — сказал он.
Зону будут контролировать подвижные патрульные группы турецких подразделений и российская военная полиция.
К 10 октября из зоны по предложению президента Турции выведут тяжелое вооружение, танки, реактивные системы залпового огня, орудий и минометов всех оппозиционных группировок.
Предотвращение гуманитарной катастрофы
"Оппозиция, которая контролирует эти территории, продолжит оставаться там, но вместе с тем совместно с Россией мы будем обеспечивать все усилия, чтобы устранить все радикальные группы из этих территорий. Мы приложим все усилия для этого", — заявил Эрдоган.
При этом он добавил, что достигнутая с Россией договоренность позволит избежать гуманитарной катастрофы в регионе.
Он отметил, что Турция с самого начала сирийского кризиса "делала все возможное", чтобы решить "идлибский вопрос". По его словам, подписанный двумя странами меморандум по Идлибу гарантирует, что Турция больше не будет сталкиваться с серьезными вызовами, а также эта договоренность "будет хорошим завоеванием для российской стороны".
Военной операции не будет
Он добавил, что в ближайшие часы Москва согласует с Дамаском детали документа.
При этом в Кремле заявили, что пока еще рано говорить о формате переговоров с Сирией.
Ситуация в Идлибе
Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.
США и их союзники выступают против военной операции в Идлибе, которую может провести против террористов сирийская армия при поддержке ВКС. Ранее в Минобороны сообщили, что по ряду объектов террористов в этой провинции уже нанесены удары высокоточным оружием.
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