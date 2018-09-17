В Госдуме считают усиление группировки НАТО у границ Сирии провокацией

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Усиление группировки НАТО вблизи границ Сирии выглядит как провокация, это может означать подготовку западной коалиции к возможным ударам по государству, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

Как ранее заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, западная коалиция во главе с США планирует провокацию в Сирии как предлог для нанесения удара по государственным объектам САР. Он отметил, что с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец The Sullivans ("Салливанс") ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух — поверхность" AGM-158 JASSM. В воскресенье российские СМИ со ссылкой на мониторинговые данные западных морских ресурсов сообщили о приближении кораблей НАТО к берегам Сирии в восточной части Средиземного моря.

"Усиление группировки НАТО вблизи морских границ Сирии выглядит провокацией и может означать подготовку сил Альянса к возможным ударам по суверенному государству. За этими опасными маневрами необходимо тщательно следить Совету Безопасности ООН, чтобы предотвратить агрессию и последующую за ней новую трагедию", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Политик считает показательным, что стягивание морских сил НАТО к берегам Сирии происходит на фоне запланированных переговоров на высшем уровне между Россией и Турцией. Депутат напомнил, что активизация западной коалиции во главе с США вокруг ситуации в Сирии стала особенно заметна после того, как правительство республики, Россия и ее партнеры по урегулированию сирийского конфликта объявили о намерении полностью ликвидировать остатки террористов в Идлибе.

"В тот же момент началась открытая подготовка к провокации с псевдо-химотравлением со стороны "Белых касок", которых финансируют с Запада. Сразу за этим прозвучали очередные угрозы санкций в адрес нашей страны с Капитолийского холма. Все это звенья одной цепи, которую плетут вокруг России и наших партнеров на Ближнем Востоке США при поддержке ряда европейских стран, продолжающих верить в выдумки Вашингтона и активно поддакивающего им Лондона", — считает парламентарий.

По словам Железняка, основной целью комбинации США и подконтрольного им НАТО является ослабление позиций России на мировой арене и сдерживание миротворческих усилий в Сирии.

"Кроме того, США и их сателлитам, с которыми они, видимо, обещали поделиться добычей после сирийской кампании, не нужна единая суверенная Сирия. Они хотели бы видеть Сирию слабой и разобщенной, чтобы, используя внутренние противоречия и откровенно потворствуя террористам, превратить ее в постоянный центр нестабильности в регионе и получить беспрепятственный доступ ко всем ресурсам страны. Но варварским западным планам не даст осуществиться сирийский народ, который при поддержке России обрел веру в победу и стремится вернуть мир на родную землю", — заключил он.

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