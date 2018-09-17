Турция намерена сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом в Идлибе

АНКАРА, 17 сен — РИА Новости. Турция готова предпринять совместные шаги с РФ по борьбе с террористическими группировками в сирийском Идлибе, заявил президент страны Тайип Эрдоган накануне намеченных на понедельник в Сочи переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Во время переговоров в Тегеране (на саммите РФ-Турция-Иран по Сирии 7 сентября) я увидел у Путина более позитивный подход. Надеюсь, что его Россия будет придерживаться и дальше. Давайте вместе предпринимать шаги против террористов, отделив их от умеренной оппозиции. Но давайте не будем бомбить (Идлиб) под надуманным предлогом – вот то, что мы хотим", — сказал Эрдоган в интервью турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Азербайджан. Его цитирует газета Sabah.

Он отметил, что итоги переговоров с Путиным будут важны для перспектив урегулирования сирийского кризиса. "У меня также запланированы визиты на Генассамблею ООН (в США) и в Германию в конце месяца. Надеюсь, что с помощью позитивных решений, принятых на этих встречах, мы выведем ситуацию на новый уровень", — сказал президент Турции.

По его словам, в последние дни в Идлибе в результате дипломатических усилий ситуация частично нормализовалась, однако пока она не является удовлетворительной, и в связи с этим Турция укрепляет свои наблюдательные пункты по контролю за зоной деэскалации в этой сирийской провинции.

"У нас есть 12 наблюдательных пунктов в Идлибе, у России — 10, меньшее количество у Ирана. Наши усилия направлены на защиту мирных граждан. Действительно, мы укрепляем наши пункты. Мы не можем позволить себе иметь там слабости и будем продолжать их укреплять", — добавил Эрдоган.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В Тегеране 7 сентября прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в Идлибе и процесс урегулирования кризиса в арабской республике. По итогам саммита президенты приняли Тегеранскую декларацию, поспорив о том, нужно ли включать в нее пункт об объявлении перемирия в Идлибе. В итоге лидеры ограничились более обтекаемыми формулировками, призвав боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии к перемирию и подчеркнув, что решение проблемы с террористами в этом районе — ключ к установлению мира в стране.

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