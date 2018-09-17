Из Ливана в Сирию за сутки вернулись более 130 беженцев

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Более 130 сирийских граждан вернулись на родину с территории Ливана за прошедшие сутки, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана через пункт пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" вернулись 132 беженца (женщин – 39, детей – 68)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с 18 июля 2018 года с территории иностранных государств вернулись 13 тысяч 537 человек, в том числе из Ливана возвратились 13 тысяч 219 беженцев.

Кроме этого, в места постоянного проживания внутри САР в течение суток вернулись 104 сирийских жителя. За прошедшие сутки из идлибской зоны деэскалации вывод беженцев не осуществлялся.

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