Власти сирийского поселка под Алеппо предоставили временное жилье беженцам

АЛЕППО (Сирия), 17 сен — РИА Новости. Администрация сирийского поселка Маран близ Алеппо предоставила временное жилье беженцам из других провинций, а также начала помогать местным фермерам восстанавливать разрушенное войной хозяйство.

За время войны провинцию Алеппо покинули около 6 миллионов человек. Сейчас в регион постепенно возвращаются беженцы, в свои дома уже вернулись более 1 миллиона человек.

Мужчина по имени Сулейман рассказал журналистам, что получил в поселке Маран временное жилье.

"Мы жили в соседней деревне, но наш дом был уничтожен во время войны. Узнали, что можно разместиться здесь, и приехали", — сказал он.

Глава администрации поселка Мухаммед Халаф сообщил, что населенный пункт также принимает беженцев из других регионов.

"Наша первостепенная задача — помогать людям. Мы рады, если в деревню будут возвращаться жители. Но и тем, кто ищет временную крышу над головой, мы не отказываем. Пусть люди остаются и работают на благо родного края", — сказал он.

Местный житель Файтулла аль-Хамуд до войны занимался фермерством. Дом его семьи, который также был складом и магазином, разбомбили боевики, подходя к Алеппо. С приходом мирной жизни в поселок местные власти предоставили ему новое жилье.

"У нас был большой дом — несколько этажей. Я его строил сам для своей семьи. Все разрушено", — сказал фермер журналистам.

Благодаря помощи администрации он вновь начал разводить овец.

"Самое страшное позади. Мы возвращаемся к мирной жизни. Уже не слышны разрывы снарядов. В деревне есть вода и электричество. На центральной дороге положили новый асфальт", — рассказывает он.

Вести хозяйство Файтулле помогают его дети. Семья копит деньги, чтобы выкупить предоставленный участок и сделать временное жилье постоянным.