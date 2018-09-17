Власти сирийского поселка под Алеппо предоставили временное жилье беженцам

АЛЕППО (Сирия), 17 сен — РИА Новости. Администрация сирийского поселка Маран близ Алеппо предоставила временное жилье беженцам из других провинций, а также начала помогать местным фермерам восстанавливать разрушенное войной хозяйство.
За время войны провинцию Алеппо покинули около 6 миллионов человек. Сейчас в регион постепенно возвращаются беженцы, в свои дома уже вернулись более 1 миллиона человек.
Мужчина по имени Сулейман рассказал журналистам, что получил в поселке Маран временное жилье.
"Мы жили в соседней деревне, но наш дом был уничтожен во время войны. Узнали, что можно разместиться здесь, и приехали", — сказал он.
Глава администрации поселка Мухаммед Халаф сообщил, что населенный пункт также принимает беженцев из других регионов.
"Наша первостепенная задача — помогать людям. Мы рады, если в деревню будут возвращаться жители. Но и тем, кто ищет временную крышу над головой, мы не отказываем. Пусть люди остаются и работают на благо родного края", — сказал он.
"У нас был большой дом — несколько этажей. Я его строил сам для своей семьи. Все разрушено", — сказал фермер журналистам.
Благодаря помощи администрации он вновь начал разводить овец.
"Самое страшное позади. Мы возвращаемся к мирной жизни. Уже не слышны разрывы снарядов. В деревне есть вода и электричество. На центральной дороге положили новый асфальт", — рассказывает он.
Вести хозяйство Файтулле помогают его дети. Семья копит деньги, чтобы выкупить предоставленный участок и сделать временное жилье постоянным.
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