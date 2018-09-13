Российские военные зафиксировали обстрелы в Латакии и Алеппо

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в течение суток зафиксировал обстрелы в провинциях Латакия и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель ЦПВС генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Как отметил руководитель центра, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, не уменьшается количество нарушений со стороны НВФ в Идлибской зоне деэскалации.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Дуайр-Эль-Акрад (четырежды), Арафит (трижды), Сафсафа (трижды), ИККО (дважды), Джубб-Эз-Заур (дважды), Клаба (дважды), Бейт-Смайра, Кара-Килиса, Кинсибба, Бейт-Зиван, Келлаз, Туффакия (дважды), Сандран, Хараб-Эль-Хизато, а также позиций правительственных сил в районе горы Джебель-Кастру провинции Латакия, районов Маканис-Эд-Дувайри (четырежды), Баллирмун (дважды), Эз-Захра (дважды), Хара, Халаб-Эль-Джадид, Биньямин, квартала научно-исследовательского центра (дважды) и сектора Кастелло, а также западных окраин города Алеппо, населенных пунктов Телль-Марак, Эль-Латамна, Шейх-Барака провинции Хама", — сказал он.

Также Савченко сообщил об обстрелах населенного пункта Тадеф (дважды) провинции Алеппо с позиций "Свободной сирийской армии", расположенных на подконтрольной протурецким формированиям территории в районе города Эль-Баб.

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