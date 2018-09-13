Экс-госсекретарь Керри отказался от слов об уничтожении химоружия в Сирии

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Джон Керри заявил, что когда заявлял о полной ликвидации химического оружия в Сирии, не считал так. По его словам, часть химических боеприпасов сирийские власти не уничтожили.

Керри занимал пост госсекретаря в 2013-2017 годах. На время его работы пришлась газовая атака в Восточной Гуте под Дамаском (август 2013 года), после которой Россия и США договорились об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО, предотвратив американское военное вторжение в Сирию. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны.

"Позвольте сделать важную ремарку: мы говорили, что (в Сирии) уничтожили 100% задекларированного оружия — то, что смогла отследить ОЗХО. Мы знали, что (президент Сирии Башар) Асад что-то сохранил, и мы пытались обратиться в Совбез ООН, но, к сожалению, Россия начала свою игру, так что мы не попали туда", — заявил Керри в интервью телеканалу Fox News.

В связи с этим бывший госсекретарь заявил, что поддерживает нынешнего президента США Дональда Трампа "в использовании силы" в Сирии, хотя считает, что в курсе Трампа по Сирии все еще не хватает "дипломатической инициативы".

"Решение проблемы в Сирии невозможно без Ирана, России и других игроков региона в переговорах", — добавил Керри.

Российский Центр примирения враждующих сторон в САР сообщил, что 11 сентября в населенном пункте Джиср эш-Шугур сирийской провинции Идлиб съемочными группами ряда ближневосточных каналов и регионального филиала американского новостного телеканала были отсняты девять постановочных сцен якобы применения "химоружия" сирийскими войсками против мирных граждан. На всех видеоматериалах помощь якобы пострадавшим сирийцам оказывается активистами "Гражданской обороны" ("Белые каски"). По данным ЦПВС, также активисты "Белых касок" и террористы с 9 сентября в Хан-Шейхуне ежедневно репетируют постановочные видеосъемки "химатаки" с участием детей.

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