Экс-госсекретарь Керри отказался от слов об уничтожении химоружия в Сирии

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Джон Керри заявил, что когда заявлял о полной ликвидации химического оружия в Сирии, не считал так. По его словам, часть химических боеприпасов сирийские власти не уничтожили.
"Позвольте сделать важную ремарку: мы говорили, что (в Сирии) уничтожили 100% задекларированного оружия — то, что смогла отследить ОЗХО. Мы знали, что (президент Сирии Башар) Асад что-то сохранил, и мы пытались обратиться в Совбез ООН, но, к сожалению, Россия начала свою игру, так что мы не попали туда", — заявил Керри в интервью телеканалу Fox News.
В связи с этим бывший госсекретарь заявил, что поддерживает нынешнего президента США Дональда Трампа "в использовании силы" в Сирии, хотя считает, что в курсе Трампа по Сирии все еще не хватает "дипломатической инициативы".
Российский Центр примирения враждующих сторон в САР сообщил, что 11 сентября в населенном пункте Джиср эш-Шугур сирийской провинции Идлиб съемочными группами ряда ближневосточных каналов и регионального филиала американского новостного телеканала были отсняты девять постановочных сцен якобы применения "химоружия" сирийскими войсками против мирных граждан. На всех видеоматериалах помощь якобы пострадавшим сирийцам оказывается активистами "Гражданской обороны" ("Белые каски"). По данным ЦПВС, также активисты "Белых касок" и террористы с 9 сентября в Хан-Шейхуне ежедневно репетируют постановочные видеосъемки "химатаки" с участием детей.
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