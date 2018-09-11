В Идлибе начались съемки постановочной "химатаки"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Идлибе начались съемки постановочной провокации с "применением" сирийской армией "химоружия", сообщили РИА Новости в российском Центре по примирению враждующих сторон.
"По поступившей информации от жителей провинции Идлиб, в настоящее время в населенном пункте Джиср-эш-Шугур идут съемки постановочной провокации якобы применения сирийской армией "химоружия" против мирного населения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для в Джиср-эш-Шугур с утра прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала ведущего американского новостного телеканала.
Подготовка провокации
В район также перебросили группу боевиков, обучавшихся обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании "Олива". Боевикам в облачении "Белых касок" предстоит имитировать спасение пострадавших от химоружия, рассказал Конашенков.
К чему она может привести
Косвенным подтверждением того, что США вместе с союзниками готовятся к очередному акту агрессии, служат заявления высших представителей этих стран о намерении "самым решительным образом" ответить на применение сирийскими властями химического оружия, отмечал Конашенков.
Москва неоднократно предостерегала США и их союзников от новых опрометчивых шагов в Сирии.
Чем занимаются "Белые каски"
В интернете в последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают людей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и записи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные сюжеты, нанося грим "пострадавшим" и диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали несколько материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.
В российском МИД называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле сторонники "Аль-Каиды"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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