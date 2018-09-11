В Идлибе начались съемки постановочной "химатаки"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Идлибе начались съемки постановочной провокации с "применением" сирийской армией "химоружия", сообщили РИА Новости в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"По поступившей информации от жителей провинции Идлиб, в настоящее время в населенном пункте Джиср-эш-Шугур идут съемки постановочной провокации якобы применения сирийской армией "химоружия" против мирного населения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для в Джиср-эш-Шугур с утра прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала ведущего американского новостного телеканала.

Подготовка провокации

О том, что боевики готовятся к новой провокации с инсценировкой химической атаки, которая послужит поводом для ракетных ударов США и их союзников, еще в августе заявлял официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, этим занимаются боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра"*). Сообщалось, что они привезли в Джиср-эш-Шугур восемь емкостей с хлором.

В район также перебросили группу боевиков, обучавшихся обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании "Олива". Боевикам в облачении "Белых касок" предстоит имитировать спасение пострадавших от химоружия, рассказал Конашенков.

К чему она может привести

По данным Минобороны, "в ответ" Вашингтон готовится к удару по Сирии: в Персидский залив прибыл американский эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре перебросили стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами "воздух — поверхность".

Косвенным подтверждением того, что США вместе с союзниками готовятся к очередному акту агрессии, служат заявления высших представителей этих стран о намерении "самым решительным образом" ответить на применение сирийскими властями химического оружия, отмечал Конашенков.

Москва неоднократно предостерегала США и их союзников от новых опрометчивых шагов в Сирии.

Чем занимаются "Белые каски"

© AFP 2018 / Sameer Al-Doumy Российский МИД раскритиковал ООН за содействие "Белым каскам" Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете в последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают людей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и записи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные сюжеты, нанося грим "пострадавшим" и диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали несколько материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме. В российском МИД называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле сторонники "Аль-Каиды"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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