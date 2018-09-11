Минобороны узнало о начале съемок постановочной химатаки в Идлибе

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Жители сирийской провинции Идлиб рассказали о начале съемок постановочного видео "химической атаки", которое якобы совершили правительственные силы. Об этом заявили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Местом действия стало поселение Джиср-эш-Шугур. По данным ЦПВС, сценарий предусматривает постановочные сцены "оказания помощи" местным жителям активистами "Гражданской обороны" ("Белых касок") после того, как сирийская армия якобы применила так называемые "бочковые авиабомбы" с отравляющими веществами.

"Специально для "натуральности" съемок и оперативного сбора "белокасочниками" проб грунта утром в Джиср-Эш-Шугур из населенного пункта Хербет-Эль-Джауз боевиками были доставлены две емкости с отравляющим веществом на основе хлора", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечает ЦПВС, в Джиср-эш-Шугур уже прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов и регионального филиала ведущего американского новостного телеканала.

"Все отснятые видеоматериалы постановочной провокации в Джиср-Эш-Шугур к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов для демонстрации в эфире после их размещения социальных сетях", — сообщает Центр примирения.

Cирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль рассказал РИА Новости, что в Идлиб прибыла группа сотрудников "Белых касок". По его словам, 30 человек приехали на машинах скорой помощи с турецкими номерами из турецкого пограничного города Даркуш на территорию зернохранилища в Идлибе. По данным правозащитников, "Белые каски" привезли баллоны с неизвестным газом.

Сходка террористов

Российское Минобороны уже не раз сообщало о подробностях готовящейся провокации в Идлибе. Так, как заявлял официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, 7 сентября в городе Идлиб, в командном пункте террористов в районе школы "Аль-Вахда", прошла сходка лидеров группировок: "Хайят Тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра")* и "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами" ("Исламская партия Туркестана")* с участием местных координаторов "Белых касок".

На этой сходке были окончательно согласованы и утверждены сценарии проведения и съемок постановочных инцидентов с инсценировкой применения отравляющих веществ. Помимо Джиср Эш-Шугура, съемки планируются в населенных пунктах Серакаб, Тафтаназ и Сармин.

По данным Минобороны, сигналом к началу провокации должна стать специальная команда от неких "зарубежных друзей сирийской революции".

Правозащитники, со своей стороны, сообщили РИА Новости, что террористы привлекли к съемкам пленных членов семей боевиков "Исламского государства"* и других бандформирований. В постановочных видео женщины и дети будут представлены погибшими якобы в результате химатаки.

"Химатака — это антураж"

В Минобороны также отмечали, что провокация с "химатакой" может послужить поводом для очередного удара по Сирии со стороны США, Великобритании и Франции. Американские представители уже заявляли о том, что у них есть "доказательства" того, что Дамаск якобы готовится использовать химическое оружие, и что Вашингтон готов ответить на это.

Как полагает сенатор Олег Морозов, даже если западные страны атакуют Сирию, то в химатаку поверят только те, кто ее режиссирует. "Но это не значит, что коалиция не ударит. Просто химатака — это антураж, чтобы можно было хоть что-то сказать в оправдание своих действий", — сказал он РИА Новости.

По мнению парламентария, "ответ сирийцев, конечно, будет, в первую очередь по боевикам". "Но не исключаю, что и наши ВКС могут оказать им поддержку. Но только если начнет западная коалиция", — заключил Морозов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что постановочную провокацию в Сирии готовят боевики ИГ* и их западные союзники.

"Мы по-прежнему уверены в том, что именно террористы "Исламского государства"* готовят со своими западными спонсорами и западными союзниками постановочные кадры, обвинив при этом в последующем представителей правительственных сил Сирийской Арабской республики. Но данные сообщения, безусловно, требуют проверки", — сказал он РИА Новости.

При этом депутат отметил, что Россия ведет необходимую работу для борьбы с попытками обвинить сирийские правительственные силы в применении химоружия — в частности, она выносила этот вопрос в ООН и направляла соответствующие материалы в ОЗХО.

"Замах на рубль, удар на копейку"

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов назвал планирующуюся в Идлибе провокацию "спектаклем, сценарий которого был известен заранее".

"Были сообщения, что в начале сентября в Идлибе при содействии британских спецслужб будут использованы "Белые каски", которые должны обнаружить свидетельства "применения химоружия" сирийскими правительственными войсками в отношении мирных жителей. И это должно стать поводом для некой интервенции, для нового удара по Сирии со стороны США и их союзников. Однако, думаю, что в данном случае у американцев получится "замах на рубль, удар на копейку". Мировое сообщество заблаговременно проинформировано о готовящейся провокации – Россия получила соответствующие данные и обнародовала их. Поэтому если этот спектакль будет все-таки разыгран, политического эффекта от него не будет", — сказал он в эфире радио Sputnik

При этом эксперт не исключил, что западные СМИ в любом случае подхватят эту постановку и будут ее тиражировать. "Но это уже вряд ли уже послужит причиной каких-то осложнений на идлибском направлении", – заключил он.

* Террористические организации, запрещенные в России.

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