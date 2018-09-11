Минобороны узнало о начале съемок постановочной химатаки в Идлибе

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Жители сирийской провинции Идлиб рассказали о начале съемок постановочного видео "химической атаки", которое якобы совершили правительственные силы. Об этом заявили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
"Специально для "натуральности" съемок и оперативного сбора "белокасочниками" проб грунта утром в Джиср-Эш-Шугур из населенного пункта Хербет-Эль-Джауз боевиками были доставлены две емкости с отравляющим веществом на основе хлора", — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечает ЦПВС, в Джиср-эш-Шугур уже прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов и регионального филиала ведущего американского новостного телеканала.
"Все отснятые видеоматериалы постановочной провокации в Джиср-Эш-Шугур к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов для демонстрации в эфире после их размещения социальных сетях", — сообщает Центр примирения.
Cирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль рассказал РИА Новости, что в Идлиб прибыла группа сотрудников "Белых касок". По его словам, 30 человек приехали на машинах скорой помощи с турецкими номерами из турецкого пограничного города Даркуш на территорию зернохранилища в Идлибе. По данным правозащитников, "Белые каски" привезли баллоны с неизвестным газом.
Сходка террористов
На этой сходке были окончательно согласованы и утверждены сценарии проведения и съемок постановочных инцидентов с инсценировкой применения отравляющих веществ. Помимо Джиср Эш-Шугура, съемки планируются в населенных пунктах Серакаб, Тафтаназ и Сармин.
По данным Минобороны, сигналом к началу провокации должна стать специальная команда от неких "зарубежных друзей сирийской революции".
Правозащитники, со своей стороны, сообщили РИА Новости, что террористы привлекли к съемкам пленных членов семей боевиков "Исламского государства"* и других бандформирований. В постановочных видео женщины и дети будут представлены погибшими якобы в результате химатаки.
"Химатака — это антураж"
В Минобороны также отмечали, что провокация с "химатакой" может послужить поводом для очередного удара по Сирии со стороны США, Великобритании и Франции. Американские представители уже заявляли о том, что у них есть "доказательства" того, что Дамаск якобы готовится использовать химическое оружие, и что Вашингтон готов ответить на это.
По мнению парламентария, "ответ сирийцев, конечно, будет, в первую очередь по боевикам". "Но не исключаю, что и наши ВКС могут оказать им поддержку. Но только если начнет западная коалиция", — заключил Морозов.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что постановочную провокацию в Сирии готовят боевики ИГ* и их западные союзники.
"Мы по-прежнему уверены в том, что именно террористы "Исламского государства"* готовят со своими западными спонсорами и западными союзниками постановочные кадры, обвинив при этом в последующем представителей правительственных сил Сирийской Арабской республики. Но данные сообщения, безусловно, требуют проверки", — сказал он РИА Новости.
При этом депутат отметил, что Россия ведет необходимую работу для борьбы с попытками обвинить сирийские правительственные силы в применении химоружия — в частности, она выносила этот вопрос в ООН и направляла соответствующие материалы в ОЗХО.
"Замах на рубль, удар на копейку"
Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов назвал планирующуюся в Идлибе провокацию "спектаклем, сценарий которого был известен заранее".
При этом эксперт не исключил, что западные СМИ в любом случае подхватят эту постановку и будут ее тиражировать. "Но это уже вряд ли уже послужит причиной каких-то осложнений на идлибском направлении", – заключил он.
* Террористические организации, запрещенные в России.
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