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"Замах на рубль, удар на копейку". Эксперт о подготовке провокации в Идлибе

(обновлено: 17:29 11.09.2018)
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© AP Photo / DHA-Depo PhotosЭвакуация пострадавших в результате предполагаемой химатаки в ИдлибеЭвакуация пострадавших в результате предполагаемой химатаки в Идлибе
© AP Photo / DHA-Depo Photos
В Минобороны России сообщили о съемках в Илдибе постановочной провокации с "применением" сирийской армией "химоружия". Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

В Идлибе начались съемки постановочной провокации с "применением" сирийской армией "химоружия", сообщили РИА Новости в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"По поступившей информации от жителей провинции Идлиб, в настоящее время в населенном пункте Джиср-эш-Шугур идут съемки постановочной провокации якобы применения сирийской армией "химоружия" против мирного населения", –  говорится в сообщении.

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© U.S. Air National Guard photo by Staff Sgt. Colton Elliott
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Отмечается, что в Джиср-эш-Шугур с утра прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала ведущего американского новостного телеканала.

Все отснятые видео провокации в  Джиср-Эш-Шугуре к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии. 

Со своей стороны, сирийский правозащитник Аммар Джамаль подтвердил РИА Новости, что группа из 30 представителей "Белых касок" прибыла с территории Турции в Идлиб для организации провокации с якобы применением химического оружия. 

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщения о готовящейся в Идлибе провокации.   

"Это спектакль, сценарий которого был известен заранее. Были сообщения, что в начале сентября в Идлибе при содействии британских спецслужб будут использованы "Белые каски", которые должны обнаружить свидетельства "применения химоружия" сирийскими правительственными войсками в отношении мирных жителей. И это должно стать поводом для некой интервенции, для нового удара по Сирии со стороны США и их союзников. Однако, думаю, что в данном случае у американцев получится "замах на рубль, удар на копейку". Мировое сообщество заблаговременно проинформировано о готовящейся провокации – Россия получила соответствующие данные и обнародовала их. Поэтому если этот спектакль будет все-таки разыгран, политического эффекта от него не будет. Хотя, конечно, нельзя исключить, что западные СМИ в любом случае подхватят эту постановку и будут ее тиражировать. Но это уже вряд ли уже послужит причиной каких-то осложнений на идлибском направлении", – считает Станислав Тарасов.          

Дым после авиаудара ВКС России по позициям боевиков в провинции Идлиб, Сирия. 4 сентября 2018
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
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О том, что боевики готовятся к новой провокации с инсценировкой химической атаки, которая послужит поводом для ракетных ударов США и их союзников, в августе заявлял официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, этим занимаются боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*). Сообщалось, что они привезли в Джиср-эш-Шугур восемь емкостей с хлором.

Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. Однако на ряде видеороликов видно, как "Белые каски" создают постановочные сюжеты, нанося грим "пострадавшим" и диктуя, что те должны говорить. Президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле – сторонники "Аль-Каиды"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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