"Замах на рубль, удар на копейку". Эксперт о подготовке провокации в Идлибе

В Минобороны России сообщили о съемках в Илдибе постановочной провокации с "применением" сирийской армией "химоружия". Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

В Идлибе начались съемки постановочной провокации с "применением" сирийской армией "химоружия", сообщили РИА Новости в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"По поступившей информации от жителей провинции Идлиб, в настоящее время в населенном пункте Джиср-эш-Шугур идут съемки постановочной провокации якобы применения сирийской армией "химоружия" против мирного населения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Джиср-эш-Шугур с утра прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала ведущего американского новостного телеканала.

Все отснятые видео провокации в Джиср-Эш-Шугуре к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Со своей стороны, сирийский правозащитник Аммар Джамаль подтвердил РИА Новости, что группа из 30 представителей "Белых касок" прибыла с территории Турции в Идлиб для организации провокации с якобы применением химического оружия.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщения о готовящейся в Идлибе провокации.

"Это спектакль, сценарий которого был известен заранее. Были сообщения, что в начале сентября в Идлибе при содействии британских спецслужб будут использованы "Белые каски", которые должны обнаружить свидетельства "применения химоружия" сирийскими правительственными войсками в отношении мирных жителей. И это должно стать поводом для некой интервенции, для нового удара по Сирии со стороны США и их союзников. Однако, думаю, что в данном случае у американцев получится "замах на рубль, удар на копейку". Мировое сообщество заблаговременно проинформировано о готовящейся провокации – Россия получила соответствующие данные и обнародовала их. Поэтому если этот спектакль будет все-таки разыгран, политического эффекта от него не будет. Хотя, конечно, нельзя исключить, что западные СМИ в любом случае подхватят эту постановку и будут ее тиражировать. Но это уже вряд ли уже послужит причиной каких-то осложнений на идлибском направлении", – считает Станислав Тарасов.

О том, что боевики готовятся к новой провокации с инсценировкой химической атаки, которая послужит поводом для ракетных ударов США и их союзников, в августе заявлял официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, этим занимаются боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*). Сообщалось, что они привезли в Джиср-эш-Шугур восемь емкостей с хлором.

Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. Однако на ряде видеороликов видно, как "Белые каски" создают постановочные сюжеты, нанося грим "пострадавшим" и диктуя, что те должны говорить. Президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле – сторонники "Аль-Каиды"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.