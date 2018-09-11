СДС начали наступление на остатки ИГ* на северо-востоке Сирии

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Союзные США "Сирийские демократические силы" (SDF) начали наступление на остатки запрещенной в России террористической группировки ИГ* на северо-востоке Сирии, сообщила во вторник в пресс-релизе коалиция под руководством США.

"Сирийские демократические силы" начали наземные операции третьей фазы операции "Облава" 10 сентября. Наземное наступление при поддержке трансграничных авиационных и артиллерийских ударов коалиции очистит от остатков ИГ* северо-восток Сирии, а также среднюю часть долины реки Евфрат в направлении сирийско-иракской границы", — говорится в заявлении.

Основные операции будут проходить в районе города Хаджин и сельской части провинции Дейр-эз-Зор к востоку от Евфрата, уточнила коалиция.

Первая фаза операции, начавшаяся 1 мая, привела к зачистке от террористов города Багуз. На втором этапе, начавшемся 20 июля, террористов вытеснили из Дашиши. Подготовка к третьему этапу началась около месяца назад, в августе.

По заявлению командующего силами коалиции американского генерал-майора Патрика Робертсона, "Сирийские демократические силы" намерены освободить оставшиеся под контролем ИГ* районы северо-восточной Сирии. "В будущем мы продолжим координацию с "Сирийскими демократическими силами" и другими партнерами по продвижению региональной безопасности и стабильности, которая обеспечит полный разгром ИГ*", — заявил Робертсон.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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