Трамп не исключил возможность удара по российским силам в Сирии‍, пишет WSJ

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решает, нанесут ли американские силы удары по российским и иранским военным в случае атаки против правительственных сил в Сирии. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.
Это может спровоцировать ответ со стороны американских вооруженных сил, добавляет издание.
По данным газеты, вместо военных ударов Вашингтон может также использовать точечные экономические санкции против сирийских чиновников.
Ситуация в Идлибе
Провинция Идлиб, расположенная на севере Сирии, остается единственным регионом, который не контролируется правительственными войсками. При участии стран, способствующих разрешению сирийского конфликта, там была создана зона деэскалации.
В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. В Москве заявили со ссылкой на независимые источники, что террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* готовят провокацию с применением химического оружия против мирного населения, в которой намерены обвинить Дамаск.
В Минобороны отметили, что сигналом к началу провокации станет специальная команда от неких "зарубежных друзей сирийской революции".
Российские военные также отмечали, что провокация с химоружием должна будет стать предлогом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии.
На прошлой неделе Трамп заявил, что США "рассердятся" в случае кровопролития в Идлибе. Он добавил, что пристально следит за развитием ситуации там.
Также американский лидер предупредил, что наступление сирийской армии в провинции Идлиб стало бы "большой гуманитарной ошибкой", и призвал не допустить этого. Он также предостерег от участия в этой операции российские и иранские войска.
"По российским силам не ударят"
"Для этого нет особых оснований. К тому же, американские военные выказывали опасения относительно рисков, связанных с возможным столкновением с российскими силами", — заявила эксперт в эфире радио Sputnik.
Однако, по ее мнению, ударить по сирийским войскам США могут.
"Это новые итерации игры с "Белыми касками". То есть это та самая провокация, но проведенная в таком варианте: обвиняют Асада в применении хлора. Ситуация вязкая, и она качается", — считает эксперт, отметив, что возможны различные провокации.
По ее словам, если конкретные американские военные, которые "довольно вежливо взаимодействуют с российскими военными".
"Здесь вся надежда на самих военных, которые не поддадутся на провокации", — заключила Геворгян.
*террористическая группировка, запрещенная в России
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