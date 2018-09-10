Трамп не исключил возможность удара по российским силам в Сирии‍, пишет WSJ

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решает, нанесут ли американские силы удары по российским и иранским военным в случае атаки против правительственных сил в Сирии. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

По словам источников газеты, сирийский президент Башар Асад "одобрил использование хлорина в ходе атаки против последнего крупного оплота повстанцев в стране" — провинции Идлиб.

Это может спровоцировать ответ со стороны американских вооруженных сил, добавляет издание.

По данным газеты, вместо военных ударов Вашингтон может также использовать точечные экономические санкции против сирийских чиновников.

Ситуация в Идлибе

Провинция Идлиб, расположенная на севере Сирии, остается единственным регионом, который не контролируется правительственными войсками. При участии стран, способствующих разрешению сирийского конфликта, там была создана зона деэскалации.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. В Москве заявили со ссылкой на независимые источники, что террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* готовят провокацию с применением химического оружия против мирного населения, в которой намерены обвинить Дамаск.

В субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Идлибе прошла сходка лидеров террористических группировок с участием "Белых касок". По информации военных, на встрече стороны утвердили сценарии проведения и съемок постановочных "химатак" против мирного населения в населенных пунктах Джиср-Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин.

В Минобороны отметили, что сигналом к началу провокации станет специальная команда от неких "зарубежных друзей сирийской революции".

Российские военные также отмечали, что провокация с химоружием должна будет стать предлогом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии.

На прошлой неделе Трамп заявил, что США "рассердятся" в случае кровопролития в Идлибе. Он добавил, что пристально следит за развитием ситуации там.

Также американский лидер предупредил, что наступление сирийской армии в провинции Идлиб стало бы "большой гуманитарной ошибкой", и призвал не допустить этого. Он также предостерег от участия в этой операции российские и иранские войска.

"По российским силам не ударят"

Как считает политолог, востоковед Карине Геворгян, удар по российским силам маловероятен.

"Для этого нет особых оснований. К тому же, американские военные выказывали опасения относительно рисков, связанных с возможным столкновением с российскими силами", — заявила эксперт в эфире радио Sputnik.

Однако, по ее мнению, ударить по сирийским войскам США могут.

"Это новые итерации игры с "Белыми касками". То есть это та самая провокация, но проведенная в таком варианте: обвиняют Асада в применении хлора. Ситуация вязкая, и она качается", — считает эксперт, отметив, что возможны различные провокации.

"Оппоненты Трампа могут попытаться создать сложную для него ситуацию за счет сирийского театра военных действий. Они же не скрывают, что ведут его к импичменту, для них все средства хороши", — добавила она.

По ее словам, если конкретные американские военные, которые "довольно вежливо взаимодействуют с российскими военными".

"Здесь вся надежда на самих военных, которые не поддадутся на провокации", — заключила Геворгян.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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