"Ситуация вязкая". Эксперт о возможности удара США по силам РФ в Сирии

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность удара по российским силам в Сирии, пишут американские СМИ. В эфире радио Sputnik политолог, востоковед Карине Геворгян высказала мнение о том, пойдет ли Вашингтон на такой шаг.

Президент США Дональд Трамп обдумывает, будут ли американские силы наносить удары по российским и иранским военным в Сирии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские официальные лица.

Источники газеты заявили, что президент Сирии Башар Асад "одобрил использование хлорина в ходе атаки против последнего крупного оплота повстанцев в стране", которым считается провинция Идлиб. Это может спровоцировать ответный удар американских вооруженных сил, добавляет издание.

"Пентагон разрабатывает военные сценарии, но господин Трамп еще не решил, что именно будет считаться поводом для военного ответа, и будут ли США атаковать российские или иранские военные силы, помогающие господину Асаду в Сирии", – пишет газета со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Официальные лица не смогли подтвердить изданию, что США прибегнут к авиаударам по Сирии в случае атаки с использованием отравляющих веществ. По данным газеты, вместо военных ударов Вашингтон может использовать точечные экономические санкции против сирийских чиновников.

"Мы не говорили, что США будут использовать военную силу в ответ на атаку. У нас в распоряжении есть политические инструменты, у нас есть экономические инструменты. Существует ряд разных ответов, которые мы можем дать, если Асад сделает этот опрометчивый опасный шаг", – рассказал один из высокопоставленных источников газеты в Белом доме.

Политолог, востоковед Карине Геворгян в эфире радио Sputnik высказала мнение, что удар по российским силам маловероятен.

"Думаю, удара по российским войскам быть не может. Для этого нет особых оснований. К тому же, американские военные выказывали опасения относительно рисков, связанных с возможным столкновением с российскими силами. А вот ударить по сирийским войскам США могут. Это новые итерации игры с "Белыми касками". То есть это та самая провокация, но проведенная в таком варианте: обвиняют Асада в применении хлора. Ситуация вязкая, и она качается. Это игра нервов. Она усугубляется тем, что в самом Вашингтоне мы видим интригу вокруг Трампа и его администрации. Поэтому возможны провокации любого рода. Оппоненты Трампа могут попытаться создать сложную для него ситуацию за счет сирийского театра военных действий. Они же не скрывают, что ведут его к импичменту, для них все средства хороши. С другой стороны, существуют конкретные американские военные, которые, насколько я знаю, все-таки довольно вежливо взаимодействуют с российскими военными. Здесь вся надежда на самих военных, которые не поддадутся на провокации", – сказала Карине Геворгян.

Минобороны России ранее предупреждало, что в Сирии готовится провокация с химоружием, которая должна будет стать поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии. Эти страны ранее уже наносили удары по сирийским правительственным объектам, называя это "ответом на химатаки".