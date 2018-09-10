"Ситуация вязкая". Эксперт о возможности удара США по силам РФ в Сирии

Президент США Дональд Трамп обдумывает, будут ли американские силы наносить удары по российским и иранским военным в Сирии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские официальные лица.
Источники газеты заявили, что президент Сирии Башар Асад "одобрил использование хлорина в ходе атаки против последнего крупного оплота повстанцев в стране", которым считается провинция Идлиб. Это может спровоцировать ответный удар американских вооруженных сил, добавляет издание.
Официальные лица не смогли подтвердить изданию, что США прибегнут к авиаударам по Сирии в случае атаки с использованием отравляющих веществ. По данным газеты, вместо военных ударов Вашингтон может использовать точечные экономические санкции против сирийских чиновников.
"Мы не говорили, что США будут использовать военную силу в ответ на атаку. У нас в распоряжении есть политические инструменты, у нас есть экономические инструменты. Существует ряд разных ответов, которые мы можем дать, если Асад сделает этот опрометчивый опасный шаг", – рассказал один из высокопоставленных источников газеты в Белом доме.
Политолог, востоковед Карине Геворгян в эфире радио Sputnik высказала мнение, что удар по российским силам маловероятен.
"Думаю, удара по российским войскам быть не может. Для этого нет особых оснований. К тому же, американские военные выказывали опасения относительно рисков, связанных с возможным столкновением с российскими силами. А вот ударить по сирийским войскам США могут. Это новые итерации игры с "Белыми касками". То есть это та самая провокация, но проведенная в таком варианте: обвиняют Асада в применении хлора. Ситуация вязкая, и она качается. Это игра нервов. Она усугубляется тем, что в самом Вашингтоне мы видим интригу вокруг Трампа и его администрации. Поэтому возможны провокации любого рода. Оппоненты Трампа могут попытаться создать сложную для него ситуацию за счет сирийского театра военных действий. Они же не скрывают, что ведут его к импичменту, для них все средства хороши. С другой стороны, существуют конкретные американские военные, которые, насколько я знаю, все-таки довольно вежливо взаимодействуют с российскими военными. Здесь вся надежда на самих военных, которые не поддадутся на провокации", – сказала Карине Геворгян.
Минобороны России ранее предупреждало, что в Сирии готовится провокация с химоружием, которая должна будет стать поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии. Эти страны ранее уже наносили удары по сирийским правительственным объектам, называя это "ответом на химатаки".