Американские самолеты нанесли удары фосфорными боеприпасами по Сирии

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Два самолета F-15 США 8 сентября нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по провинции Дейр-эз-Зор, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко.
Удары нанесли по населенному пункту Хаджин. В результате атаки вспыхнули сильные пожары. Данные о жертвах и пострадавших уточняются.
Применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года, напомнил Савченко.
Фосфорные бомбы считаются оружием массового поражения.
"Огласить список целей"
В четверг Россия предложила США назвать те объекты в Сирии, которые, по их мнению, могут быть причастны к производству или хранению химического оружия, и направить туда представителей ОЗХО.
"У нас есть конкретное предложение к американским коллегам — огласите список целей, которые, как сообщается, Пентагон определил для возможного удара "тройки", — сказал постпред при ООН Василий Небензя.
Дипломат добавил, что если власти США подозревают связь сирийских объектов с хранением или применением химоружия, то необходимо передать эти сведения в ОЗХО для проведения предусмотренной химконвенцией инспекции.
При этом Небензя заявил, что России доподлинно известно, что на неподконтрольную сирийским властям территорию сложными маршрутами завезли отравляющие вещества и оборудование, которые боевики собираются использовать для провокаций. Он подчеркнул, что представители незаконных вооруженных формирований уже прошли инструктаж западных спецслужб.
"Ударные" планы США
Телеканал утверждает, что в списке находятся объекты, связанные с химическим оружием. Собеседники CNN заявили, что, хотя окончательного решения не было принято, американские Вооруженные силы "готовы дать очень быстрый ответ" в случае химатаки в стране.
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