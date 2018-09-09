Американские самолеты нанесли удары фосфорными боеприпасами по Сирии

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Два самолета F-15 США 8 сентября нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по провинции Дейр-эз-Зор, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Удары нанесли по населенному пункту Хаджин. В результате атаки вспыхнули сильные пожары. Данные о жертвах и пострадавших уточняются.

Применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года, напомнил Савченко.

Фосфорные бомбы считаются оружием массового поражения.

"Огласить список целей"

В четверг Россия предложила США назвать те объекты в Сирии, которые, по их мнению, могут быть причастны к производству или хранению химического оружия, и направить туда представителей ОЗХО.

"У нас есть конкретное предложение к американским коллегам — огласите список целей, которые, как сообщается, Пентагон определил для возможного удара "тройки", — сказал постпред при ООН Василий Небензя.

Дипломат добавил, что если власти США подозревают связь сирийских объектов с хранением или применением химоружия, то необходимо передать эти сведения в ОЗХО для проведения предусмотренной химконвенцией инспекции.

При этом Небензя заявил, что России доподлинно известно, что на неподконтрольную сирийским властям территорию сложными маршрутами завезли отравляющие вещества и оборудование, которые боевики собираются использовать для провокаций. Он подчеркнул, что представители незаконных вооруженных формирований уже прошли инструктаж западных спецслужб.

"Ударные" планы США

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники среди официальных лиц сообщил, что эксперты разведывательных служб и Вооруженных сил США определились с предварительным списком возможных целей в Сирии для воздушных ударов, если президент Дональд Трамп отдаст такое распоряжение.

Телеканал утверждает, что в списке находятся объекты, связанные с химическим оружием. Собеседники CNN заявили, что, хотя окончательного решения не было принято, американские Вооруженные силы "готовы дать очень быстрый ответ" в случае химатаки в стране.

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