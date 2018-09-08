Почти 80 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Почти 80 человек вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ в субботу.

"За прошедшие сутки в Сирию из Ливана через пункт пропуска "Джейдет-Ябус" и "Эль-Дабусия" вернулись 77 беженцев (женщин – 23, детей – 34)", — говорится в документе. Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 336 человек.

Кроме того, фонд имени Ахмата Кадырова провел благотворительную акцию, в ходе которой в населенном пункте Кадсая были выданы 1 тысяча комплектов детской одежды и 500 рюкзаков со школьными принадлежностями.

Инженерные подразделения САР продолжают разминирование местности, уточняется в сообщении. За сутки в населенных пунктах Дейр-Фур, Телль-Биса, Телль-Дау в провинции Хомс они разминировали три гектара территории.

"Обнаружено и уничтожено 59 взрывоопасных предметов (ВОП). Самодельных взрывных устройств (СВУ) не обнаружено", — добавляется в документе.

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