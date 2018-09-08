Турция выступает за сохранение духа Астаны при решении проблемы Идлиба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Рухани в Тегеране. 7 сентября 2018

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Рухани в Тегеране. 7 сентября 2018

АНКАРА, 8 сен – РИА Новости. Турция сохраняет приверженность духу астанинских соглашений, настаивая на мирном урегулировании проблемы сирийского Идлиба, заявил президент Турции Тайип Эрдоган по итогам трехстороннего саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в Тегеране.

"На саммите в Тегеране Турция открыто заявила о том, что методы, игнорирующие безопасность мирных сирийских граждан, не приносят никакой пользы, а только облегчают действия террористов. Если ради интересов режима будет игнорироваться убийство десятков тысяч невинных людей, то Турция не сможет продолжать оставаться партнером или просто созерцателем в подобной игре. Вопрос по Идлибу следует решать, не провоцируя новое горе, напряженность, проблемы, и сохраняя приверженность духу Астаны", — написал Эрдоган в Twitter.

По его словам, "необходимо противостоять сепаратистским повесткам дня, нацеленным на ослабление безопасности сопредельных стран и территориальную целостность Сирии".

"Как страна, принявшая более 3,5 миллионов сирийцев, мы продолжим работу по обеспечению добровольного и надежного возвращения беженцев и поискам стабильного решения на общей основе всех сторон сирийского конфликта", — добавил турецкий лидер.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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