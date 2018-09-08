Турция выступает за сохранение духа Астаны при решении проблемы Идлиба

АНКАРА, 8 сен – РИА Новости. Турция сохраняет приверженность духу астанинских соглашений, настаивая на мирном урегулировании проблемы сирийского Идлиба, заявил президент Турции Тайип Эрдоган по итогам трехстороннего саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в Тегеране.
По его словам, "необходимо противостоять сепаратистским повесткам дня, нацеленным на ослабление безопасности сопредельных стран и территориальную целостность Сирии".
"Как страна, принявшая более 3,5 миллионов сирийцев, мы продолжим работу по обеспечению добровольного и надежного возвращения беженцев и поискам стабильного решения на общей основе всех сторон сирийского конфликта", — добавил турецкий лидер.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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